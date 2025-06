Thaynara OG apresenta novo namorado no São João; saiba detalhes do namoro

Thaynara OG aproveitou o jantar de boas-vindas do São João da Thay, na noite de hoje, em São Luís, no Maranhão, para apresentar o novo namorado.

O que aconteceu

Os dois posaram para fotos aos beijos. Eles estão juntos há alguns meses já, mas a influenciadora escolheu a sua festa para fazer a primeira aparição pública.

O nome do escolhido é André Ferraz. Ele é engenheiro civil, formado pela UFF (Universidade Federal Fluminense).

Segundo fontes de Splash, André é bastante tímido e estava nervoso com a possibilidade dos holofotes. Thay escolheu preservar a relação e o lado discreto do namorado.

Ainda na noite de hoje, Thaynara OG recebe seus convidados em São Luís para um jantar. Evento acontece após uma viagem pelos Lençóis Maranhenses, no nordeste do estado.

O São João da Thay 2025 acontece nesta semana, nos dias 6 e 7 de junho, em São Luís. Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.

Thaynara OG e o novo namorado, André Ferraz, em jantar para promover o São João da Thay Imagem: Eduardo Martins/Brazil News

