Segregação racial e vampiros estão na receita de 'Pecadores'

Michael B. Jordan, nome quente em Hollywood, interpreta irmãos gêmeos em "Pecadores", filme ambientado no início dos anos 1930. Depois de trabalhar um tempo no submundo gângster em Chicago, ganhando um bom dinheiro, eles voltam para sua cidadezinha no Mississipi para abrir um clube de dança voltado ao público negro.

Na parte inicial do filme, o diretor Ryan Coogler constrói um enredo que trabalha as tensões raciais no sul dos Estados Unidos. Até aí, Jordan se mostra totalmente inadequado para o papel. Simplesmente não tem estofo para segurar a criação de dois irmãos de personalidades diferentes.

Mas o negócio do ator é filme de ação, e a partir da metade da história "Pecadores" se transforma em um conto de horror. A cidade é ameaçada pela chegada de vampiros. O ataque dos sugadores de sangue é incrivelmente bem filmado, com muito impacto. Metáfora óbvia para a segregação racial, a luta entre homens e vampiros é empolgante.

"Pecadores", 2025

Direção Ryan Coogler

Elenco Michel B. Jordan, Jack O'Connell, Delroy Lindo

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, ClaroTV, Amazon Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

O fôlego inesgotável da romântica Bridget Jones

Os filmes da franquia "Bridget Jones" nasceram de um livro best-seller mundial, faturaram bem e deixaram Renée Zellweger presa para sempre à personagem da inglesa envolvida com vários pretendentes. É incrível a série ter fôlego para chegar a este quarto exemplar, 24 anos depois do original. Bridget agora está dividida entre um homem bem mais novo e o professor de ciência do filho. "Bridget Jones: Louca pelo Garoto", 2025 | Direção - Michael Morris | Elenco - Renée Zellweger, Leo Woodall | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

O retrato de um russo nômade e radical

O britânico Ben Whishaw, um ator extraordinário, empresta seu talento para dar vida à versão nas telas de Eduard Limonov (1943-2020). Jornalista e poeta radical, ele deixou a União Soviética em 1974 para uma vida boêmia em Nova York, e depois, a partir de 1980, ser uma sensação literária na França. Voltou para a Rússia em 1991, tornando-se um símbolo de oposição ao governo local. Tudo isso é revisado num filme empolgante e audacioso. "Limonov", 2024 | Direção - Kirill Serebrennikov | Elenco - Bem Whishaw, Tomas Arana | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video

Um policial problemático atrás de casos perdidos

Logo na estreia, "Dept. Q." já alcançou o quarto lugar entre as atrações mais vistas na Netflix. E pode subir mais. E a explicação é muito simples: é uma série policial muito boa, com o personagem central repleto de neuroses para serem exploradas.

O ator britânico Matthew Goode interpreta Carl Morck, um detetive de polícia em Edimburgo, na Escócia, que já se revelou muito eficiente e talentoso, mas agora foi atingido por um tsunami de problemas. O pior deles: numa ação desastrosa, um dos seus parceiros morreu e o outro ficou paralítico.

Como ninguém quer trabalhar com um agente estigmatizado pelo azar, seus chefes o colocam como único funcionário do Departamento Q., um escritório do porão no qual ele tem vários casos antigos que ainda não foram solucionados e são desprezados pela polícia. Matthew decide retomar vários deles e começa a arregimentar um grupo de desajustados para ajudá-lo.

"Dept. Q." é uma diversão inteligente e, ao que parece, com uma segunda temporada a caminho.

"Dept. Q", 2025

Criação Scott Frank, Chandni Lakhani

Elenco Matthew Goode, Chloe Pirrie, Leah Byrne

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Para quem acompanha séries sul-coreanas, nem é preciso indicar "Um Bom Garoto", porque a presença do ídolo Park Bo-gum já garante a audiência de milhares de garotas. Agora, ele está nessa série esperta em que um grupo de ex-atletas olímpicos é recrutado para formar uma divisão da polícia. A série, com episódios lançados a cada semana, cria boas situações em que as habilidades dos jovens ajudam no combate ao crime. "Um Bom Garoto", 2025 | Criação - Lee Dae II | Elenco - Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video

PARA MARATONAR

É quase um subgênero dos filmes de ação criar histórias em que ex-policiais são obrigados a voltar ao trabalho. Mas "Sara" tem a singularidade de ser uma minissérie italiana, trazendo um sotaque diferente. Para investigar a morte do filho, a ex-agente Sara retoma o trabalho nas ruas. Além de uma série de assassinatos, ela se defronta também com segredos do filho. A atriz Teresa Saponangelo conduz bem demais a trama. "Sara: A Mulher nas Sombras", 2025 | Criação - Carmine Elia | Elenco - Claudia Gerini, Giacomo Giorgio, Teresa Saponangelo | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix

Clássico é sempre clássico...

Por que assistir a "Quanto Mais Quente Melhor"?

A lista de ingredientes impressiona: músicas bacanas, ótimas piadas, a atriz mais bonita de sua época, um galã que arrasta mocinhas aos cinemas, um ator consagrado como um dos melhores de sua geração e a direção de um dos maiores cineastas da história.

Dando nome aos bois: Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, sob a batuta de Billy Wilder, para fazer o filme mais engraçado de 1959. E, para muitos, talvez o mais engraçado de todos os tempos. 'Quanto Mais Quente Melhor' mostra Curtis e Lemmon obrigados a se vestir como mulheres para viajarem escondidos numa orquestra em turnê. Tudo para fugir de uma grande enrascada.

À frente do grupo musical, Marilyn no auge da beleza e do talento para o humor. Se o público mais jovem se divertiu recentemente com marmanjos no papel de moças na comédia grosseira "As Branquelas", todos vão gostar desse filme irresistível.

E mais: quem assistir descobrirá como é perda de tempo comparar Marilyn com outras atrizes. É a estrela definitiva.

"Quanto Mais Quente Melhor", 1959

Direção Billy Wilder

Elenco Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon

Classificação livre

Onde AppleTV, Prime Video (Trailer)

Veja em Splash...

Owen Wilson joga golfe como redenção em "Stick"

Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Essa é a expectativa dos produtores de "Stick", série que navega pelo drama e pela comédia, e busca fazer pelo golfe o que "Ted Lasso" fez pelo futebol: usar o esporte como pano de fundo para uma trama agridoce sobre relações humanas. Ainda é cedo para alardear um novo fenômeno, mas produção encabeçada por Owen Wilson está no caminho certo.

"Audiovisual é nossa ponta de lança e devemos apoiá-lo"

Em um ano de vitórias para o cinema brasileiro, o Festival de Cannes escolheu o Brasil como país de honra. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, passou por lá e destacou o momento. "Houve um volume tão grande de produtores e artistas --mais de 400 brasileiros aqui. Com isso, a própria produção brasileira tende a um amadurecimento. É uma porta aberta, e estamos maduros para passar por ela."

Técnico da seleção, Ancelotti fez "ponta" em filmes

Carlo Ancelotti, 65, estreia hoje como técnico da Seleção Brasileira. O que muitos não sabem é que ele fez três aparições em filmes. Em 2016, topou convite da atriz Zoë Saldaña para assistir às filmagens de "Star Trek: Beyond", onde acabou fazendo um médico da nave Enterprise. Antes disso, ele já tinha participado de duas comédias italianas nos anos 1980: "Don Camillo" e "L'allenatore Nel Pallone".