Sandy fala pela primeira vez sobre namoro: 'Sempre fui discreta'

Sandy, 42, comentou pela primeira vez sobre seu relacionamento com o nutrólogo Pedro Andrade.

O que aconteceu

Cantora exaltou sua felicidade com o namoro, sem descartar sua discrição. "Estou feliz, está tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa para ninguém", disse ontem ao Gshow, durante o 32º Prêmio da Música Brasileira, que homenageou Chitãozinho e Xoxoró no Rio de Janeiro.

Com um look vermelho, a compositora falou que vivia normalmente com o novo namorado. "Eu já estava vivendo uma vida normal. Agora, estou sendo fotografada. Só isso", declarou.

Sandy terminou o casamento com Lucas Lima em setembro de 2023. Os dois foram casados por 15 anos e são pais de Theo, 10.