Raquel é humilhada após acidente com Poliana em 'Vale Tudo'; entenda

Nesta quinta-feira (5), em "Vale Tudo" (Globo), Poliana sofre um acidente, e Raquel se vê obrigada a servir no evento de Heleninha. Mais tarde, a cozinheira comenta com Maria de Fátima como se sentiu humilhada no evento em que estava o ex-namorado e a pintora.

Ivan (Renato Góes), Raquel (Taís Araújo) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste capítulo: Afonso e Solange se desentendem novamente. Leila e Bruno vão à casa de Marco Aurélio visitar Sarita. Leila conta a Marco Aurélio que não está mais com Renato. Odete alerta Celina para não ter ilusões com Estéban, um marchand que ela contrata para intermediar as vendas de suas obras.

César percebe a dúvida de Maria de Fátima sobre sair do país. Maria de Fátima observa Solange e Afonso juntos. César pede ajuda a Olavo para conseguir os dólares. César assume para Maria de Fátima que foi ele quem pegou os dólares.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias