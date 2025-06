Quem é Leonardo em 'Vale Tudo'? Entenda a maior atrocidade de Odete Roitman

Em "Vale Tudo" (Globo), Heleninha (Paolla Oliveira) surgiu relembrando o aniversário de morte de Leonardo. Ela acredita ser a responsável pelo acidente que matou o rapaz. Entenda quem é ele e o que aconteceu na primeira versão da trama.

A real identidade de Leonardo

Leonardo é o filho de Odete Roitman (Debora Bloch). Na primeira versão, exibida em 1988, o rapaz morreu após um acidente de carro e Heleninha levou a culpa pelo ocorrido.

Odete (Beatriz Segall) manipulou Heleninha (Renata Sorrah) para que acreditasse que causou o acidente. Porém, no fim da trama, é revelado que quem dirigia o carro no momento da tragédia era a própria vilã.

Na versão original, Raquel (Regina Duarte) foi quem descobriu a verdade sobre a morte de Leonardo. Ela contou com a ajuda de Ruth (Zilka Salaberry), ex-empregada da família. No remake, a personagem misteriosa é Nice (Teca Pereira).

Odete (Débora Bloch) e Nice (Teca Pereira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Após ter causado a morte do filho, Odete também provocou um incêndio. Além disso, fez com que a filha assumisse a culpa, sem sequer se lembrar dos fatos. Isso foi o que desencadeou todos os traumas em Heleninha, também vistos no remake.

Na atual versão, há indícios de que Leonardo esteja vivo. Nas cenas que foram ao ar no início da semana, o público pode ver a sombra de Nice interagindo com alguém, mostrando que a ex-empregada de Odete tem algo muito importante a esconder e não está sozinha.

.Se Leonardo está vivo ou não, a "bomba" logo deve estourar em "Vale Tudo". Em 1988, contudo, essa revelação veio à tona somente no desfecho da história.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.