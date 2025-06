Qual será o nome da bebê reborn de Aldeíde em 'Vale Tudo'?

De Splash, no Rio e em São Paulo

Aldeíde (Karine Teles) adotará uma bebê reborn nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

A irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) comprará uma bebê reborn das mãos de César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro). Vigaristas, os dois entrarão no mercado clandestino dos bonecos.

Ao chegar em casa, Aldeíde tira sua bebê reborn clandestina de um saco. Ao ver a boneca pela primeira vez, a amiga de Consuelo (Belize Pombal) fica completamente encantada.

O nome da "filha" de Aldeíde será Amelie. Em cenas previstas para o capítulo 66, que devem ir ao ar no dia 14 de junho, as duas secretárias estarão sentadas em suas cadeiras de praia na vila, com a bebê reborn em um carrinho ao lado.

No entanto, Aldeíde não será mãe de uma bebê reborn por muito tempo. Logo após comprar sua "filha", a mulher se apaixonará por Laudelino (Herson Capri), o dono de uma empresa de catering que vende seu negócio para Poliana e Raquel (Taís Araújo).

Decidido a se aposentar, o ricaço convida Aldeíde para viajar para Portugal com ele. Com isso, a amiga de Consuelo joga verdades na cara de Marco Aurélio (Alexandre Nero), pede demissão da TCA e parte com o novo amado.

Antes disso, ela abre mão de sua bebê reborn. Aldeíde vai doar a boneca para uma garotinha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.