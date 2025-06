Programação completa da Feira do Livro 2025 é divulgada; veja autores convidados

A Feira do Livro 2025, festival literário que ocorre em São Paulo entre os dias 14 e 22 de junho, acaba de divulgar sua programação completa. O evento contará com mais de 200 convidados, incluindo grandes nomes da literatura nacional e internacional. Veja abaixo na íntegra.

Mais de 150 expositores estarão espalhados pela praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo, oferecendo debates, rodas de conversa, atividades gratuitas e, claro, venda de livros.

A programação oficial é dividida em três espaços: o Palco Petrobras, montado em frente ao estádio, o Auditório Armando Nogueira, dentro do Museu do Futebol, e o inédito Espaço Rebentos, dedicado às infâncias.

Entre os destaques nacionais, estão nomes como Mario Prata, Raphael Montes, Marcelo Rubens Paiva, Drauzio Varella, Lázaro Ramos, Ignácio de Loyola Brandão, Lídia Jorge e Lina Meruane.

Já alguns dos principais convidados internacionais são o matemático e pesquisador britânico Alex Bellos, o escritor espanhol Jorge Carrión e a escritora colombiana María Ospina Pizano.

A quarta edição da Feira do Livro tem realização da Associação Quatro Cinco Um e da Maré Produções. A expectativa é que, com o retorno do evento ao feriado de Corpus Christi, o festival possa atrair até 110 mil pessoas ao longo dos nove dias de programação.

Programação completa da Feira do Livro 2025

No Palco Petrobras e no Auditório Armando Nogueira:

Sábado, 14/06

10h15, no Palco Petrobras: Abertura

10h30, no Auditório Armando Nogueira: ‘50 anos de liberdade’, com Lídia Jorge, Fernando Rosas e Mário Lúcio| Apoio: Instituto Camões, Tinta-da-China Brasil e Solisluna

12h, no Palco Petrobras: ‘Um milhão de ruas’, com Fabrício Corsaletti e Ricardo Terto | Apoio Editora 34 e Todavia

12h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘Série audiovisual Palavra expressa’, com Verônica Stigger

13h45, no Palco Petrobras: ‘40 anos de democracia’, com Carlos Fico e Eugenio Bucci | Apoio: Planeta + Autêntica + Seja Breve

14h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘Alfabeto russo’, com Marina Berri e Bruno Gomide | Apoio: Fósforo

15h30, no Palco Petrobras: ‘O fascismo que fala português’, com Fernando Rosas e Pedro Doria | Apoio: Instituto Camões, Tinta da China Brasil e Planeta

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘Lugares onde não estou’, com Paloma Vidal e Laura Liuzzi | Apoio: Tinta da China Brasil + Fósforo/ Círculo de Poemas

17h15, no Palco Petrobras: Encontro com Marilena Chaui | Apoio: Boitempo

17h45, no Auditório Armando Nogueira: ‘O escutador’, com Carlos Marcelo | Apoio: Impressões de Minas

19h, no Palco Petrobras: ‘Do rio Negro ao Tietê’, com Drauzio Varella e Ricardo Cardim | Apoio: Companhia das Letras e Olhares

Domingo, 15/06

10h15, no Palco Petrobras: ‘O livro que me escreveu’, com Cuti e Mário Lúcio | Apoio: Companhia das Letras e Solisluna

10h30, no Auditório Armando Nogueira: ‘40 anos de democracia: desigualdades’, com Mariana Almeida e Pedro Fernando Nery | Apoio: Zahar/ Companhia das Letras

12h, no Palco Petrobras: ‘Diante da lembrança’, com Lídia Jorge | Apoio: Instituto Camões e Autêntica

12h15, no Auditório Armando Nogueira: Encontro com Edimilson de Almeida Pereira

13h45, no Palco Petrobras: ‘De Marte à favela’, com Aline Midlej e Edu Lyra |Apoio: Planeta

14h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘Gaza está em toda parte’, com Alexandra Lucas Coelho

15h30, no Palco Petrobras: ‘Entre nós’, com Aline Bei e Bruna Dantas Lobato | Apoio: Companhia das Letras

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘Cair do cavalo’, com Panayotis Pascot | Apoio: Embaixada da França no Brasil e Ercolano

17h15, no Palco Petrobras: Encontro com Ruth Wilson Gilmore | Apoio: Boitempo

17h45, no Auditório Armando Nogueira: ?Antes de dar nomes ao mundo?, com Adriana Lisboa e Julia de Carvalho Hansen | Apoio: Relicário e Nós

19h, no Palco Petrobras: ‘A boba da corte’, com Tati Bernardi | Apoio: Fósforo

Segunda, 16/06

15h30, no Palco Petrobras: ‘Racismo e antirracismo nas escolas’, com Iza Cortada, Moa Simplicio e Raquel Santos

17h15, no Palco Petrobras: ‘Só sei que foi assim’, com Octavio Santiago | Apoio: Autêntica

19h, no Palco Petrobras: ‘Pensando bem’, com Mayra Cotta e Milly Lacombe | Apoio: Companhia das Letras e Planeta

Terça, 17/06

15h30, no Palco Petrobras: ‘Novas páginas’, com Lavínia Rocha e Andressa Marques | Apoio: Autêntica + Nós

17h15, no Palco Petrobras: ‘Mulheres ventania’, com Daniela Arrais e Ryane Leão | Apoio: Record e Planeta

Quarta, 18/06

15h30, no Palco Petrobras: Encontro com Ignácio de Loyola Brandão | Apoio: Global

17h15, no Palco Petrobras: Homenagem a Dom Phillips com Alessandra Sampaio e Tom Phillips | Apoio: Companhia das Letras

19h, no Palco Petrobras: ‘Na cena do crime’, com Raphael Montes + Edyr Augusto | Apoio: Companhia das Letras e Boitempo

Quinta, 19/06

10h30, no Auditório Armando Nogueira: ‘Sobre o que não falamos’, com Ana Kiffer, Cadão Volpato e Ana Cristina Braga Marques

12h, no Palco Petrobras: ‘Alexandrinos heroicos’, com Paulo Henriques Britto e Glauco Mattoso | Apoio: Companhia das Letras

12h15, no Auditório Armando Nogueira: ?Da contagem nos dedos à inteligência artificial?, com Marcelo Viana | Tinta da China Brasil

13h45, no Palco Petrobras: ‘Do vulcão ao plástico’, com Veronica Stigger e Vinicius Portella | Apoio: Todavia e DBA

14h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘O primeiro leitor’, com Luiz Schwarcz | Apoio: Companhia das Letras

15h30, no Palco Petrobras: ‘Adolescência’, com Lola Aronovich, Luciana Temer e Juliana Borges

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘A lei do boi, da bala e da Bíblia’, com Mariana Celano Amaral + Ana Silva Rosa + Luciana Silva Reis | Apoio: LAUT e Tinta da China Brasil

17h15, no Palco Petrobras: ‘Estrada para lugar nenhum’, com Paris Marx | Apoio: Canada Council for the Arts e Ubu

17h45, no Auditório Armando Nogueira: ‘O dono da palavra’, com Yamaluí Kuikuro Mehinaku | Apoio: ISA e Todavia

19h, no Palco Petrobras: ‘Membranas e nervos’, com Lina Meruane e Jorge Carrión | Apoio: Acción Cultural Española, Instituto Cervantes e Todavia e Relicário

Sexta, 20/06

10h30, no Auditório Armando Nogueira: ‘Para Gostar de Ler’, com Cecilia Arbolave e Jiro Takahashi | Apoio: Lote 42

12h, no Palco Petrobras: ‘Viagem no país da crônica’, com Humberto Werneck e Luís Henrique Pellanda | Apoio: Tinta-da-China Brasil e Arquipélago

12h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘Eu vim de lá’, com Oscar Nakasato e Cassiana der Haroutiounian | Apoio: Fósforo

13h45, no Palco Petrobras: ‘Cartas aos filhos’, com Marcelo Rubens Paiva e Martha Nowill | Apoio: Alfaguara / Companhia das Letras

14h15, no Auditório Armando Nogueira: Encontro com a Quatro Cinco Um, com Paulo Roberto Pires, Bianca Tavolari, Juliana Borges, Renan Quinalha

15h30, no Palco Petrobras: ‘O vício dos livros’, com Afonso Cruz e Jorge Carrión | Apoio: Acción Cultural Española, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Dublinense e Bazar do Tempo

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘Domingo no parque’, com Jochen Volz, Renata Lucas e Pollyana Quintella

17h15, no Palco Petrobras: Encontro com Lina Meruane | Apoio: Relicário

17h45, no Auditório Armando Nogueira: ‘Você deu em pagamento o meu país’, com Ghayath Almadhoun e Josoaldo Lima Rêgo | Apoio: Ars et Vita e Editora 34

19h, no Palco Petrobras: Encontro com Amara Moira | Apoio: Companhia das Letras

Sábado, 21/06

10h15, no Palco Petrobras: ‘Feliz aniversário, Machado de Assis’, com Hélio de Seixas Guimarães | Apoio: Todavia

10h30, no Auditório Armando Nogueira: Encontro com Marilene Felinto | Apoio: Fósforo e Ubu

12h, no Palco Petrobras: Encontro com Beatriz Bracher | Apoio: Editora 34

12h15, no Auditório Armando Nogueira: Encontro com Eduardo Giannetti | Apoio: Companhia das Letras

13h45, no Palco Petrobras: Homenagem a Antonio Cícero com leitura de poemas e letras de canções por Arthur Nogueira, Alice Sant’Anna e Marina Lima | Apoio: Companhia das Letras

14h15, no Auditório Armando Nogueira: ?Infinita?, com Camila Maccari e Izabella Cristo | Apoio: Autêntica

15h30, no Palco Petrobras: Encontro com Leonardo Fróes | Apoio: Editora 34

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘Envelhecer no Brasil’, com Mary Del Priore | Apoio: Autêntica

17h15, no Palco Petrobras: ‘Foro na Feira’, episódio especial ao vivo do podcast de política da revista piauí com Fernando de Barros e Silva, Celso Rocha de Barros e Ana Clara Costa

19h, no Palco Petrobras: ‘Pelo buraco da fechadura’, com Ugo Giorgetti e Mario Prata | Apoio: Museu do Futebol

Domingo, 22/06

10h15, no Palco Petrobras: ‘Comida comum’, com Neide Rigo | Apoio: Ubu

10h30, no Auditório Armando Nogueira: ‘Reparação: memória e reconhecimento’, com Luciana da Cruz Brito e Bianca Santana | Apoio: Instituto Ibirapitanga e Fósforo

12h, no Palco Petrobras: ‘Por que gritamos’, com Elisama Santos | Apoio: Record

12h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘A arte de plantar’, com Leonardo Fróes

13h45, no Palco Petrobras: ‘A obra de Sueli Carneiro como método pedagógico’, com Cidinha da Silva | Apoio: Casa Sueli Carneiro

14h15, no Auditório Armando Nogueira: ‘Pensar com as mãos’, com Marília Garcia | Apoio: WMF Martins Fontes

15h30, no Palco Petrobras: ‘Na nossa pele’, com Lázaro Ramos e Ronilso Pacheco | Apoio: Companhia das Letras/ Zahar

16h, no Auditório Armando Nogueira: ‘Bestiários’, com Sofia Mariutti e María Ospina Pizano | Apoio: Fósforo e Instante | Apoio: Fósforo e Instante

17h15, no Palco Petrobras: Encontro com Pedro Mairal | Apoio: Todavia

No Espaço Rebentos:

Sábado, 14/06

11h, no Espaço Rebentos: Pocket-show da banda Barbatuques | Apoio: Peirópolis

13h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Silvana Rando | Apoio: Brinque-Book/Companhia das Letrinhas

15h, no Espaço Rebentos: Oficina "Como montar seu gato alado", baseado nos livros da série Gatos alados (Glida, 2024), de Ursula K. Le Guin, com Camila Sardinha | Apoio: Glida/Aleph

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com o poeta mineiro Edimilson de Almeida Pereira sobre a poesia produzida para crianças | Apoio: FTD Educação

Domingo, 15/06

11h, no Espaço Rebentos: Pocket-show Fera Neném

13h, no Espaço Rebentos: ‘Preto é lindo!’, oficina de desenho e impressão com carimbos, com Gabriel Furmiga | Apoio: Baião/Todavia

15h, no Espaço Rebentos: Lançamento Ruth Rocha e Anna Flora | Apoio: Moderna/Santillana

17h, no Espaço Rebentos: ‘Fabulações cantadas’, contação de histórias cantada com Zélia Vitória Cavalcanti e Péricles Cavalcanti | Apoio: Solisluna

Segunda, 16/06

12h30, no Espaço Rebentos: Bate-papo sobre poesia indígena voltada para a infância com a poeta Auritha Tabajara | Apoio: Companhia das Letrinhas

15h, no Espaço Rebentos: Bate-papo sobre a importância da bibliodiversidade na infância com Renata Nakano | Apoio: Clube de Leitura Quindim

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Augusto Massi e Daniel Kondo sobre o livro infantojuvenil Eletricista (Elo) | Apoio: Elo

Terça, 17/06 - Espaço Rebentos

12h30, no Espaço Rebentos: Contação de história com Sophia Pinheiro e Zenaide Denardi do livro A jabota poliglota (Boitatá, 2024), seguida de oficina de confecção de máscaras com Denilson Baniwa e Sophia Pinheiro | Apoio: Boitatá/Boitempo

15h, no Espaço Rebentos: Leitura compartilhada do livro Leotolda (Boitatá), da artista espanhola Olga de Díos, com Renata Nakano | Apoio: Boitatá/Boitempo + Clube de Leitura Quindim

17h, no Espaço Rebentos: Contação de histórias do livro Eu sou ioga (Glida, 2024), de Susan Verde, pela atriz Zenaide Denardi e oficina de ioga para pais e crianças com o professor de ioga Pedro Figueiredo | Apoio: Glida/Aleph

Quarta, 18/06 - Espaço Rebentos

12h30, no Espaço Rebentos: Bate-papo com a professora e escritora mineira Lavínia Rocha sobre o livro O que você pensa quando falo África? (Yellowfante, 2025), práticas antirracistas em sala de aula, e uma pequena atividade com a plateia sobre o que eles pensam quando falamos "África". | Apoio: Yellowfante/Autêntica

15h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Isabel Malzoni e Ananda Luzs, organizadoras do livro Eu devia estar na escola (Caixote, 2024), escrito por muitas crianças moradoras de favelas da Maré, sobre a violência das operações policiais na favela. | Apoio: Caixote

17h, no Espaço Rebentos: Oficina de desenhos feios com a autora Caró Lago Apoio: Oficina Raquel

Quinta, 19/06 - Espaço Rebentos

11h, no Espaço Rebentos: Contação dos livros Jacaré, não! (Ubu, 2016), A menina que morava no chuveiro (Ubu, 2019) e bate-papo com Antonio Prata sobre escrever para as infâncias | Apoio: Ubu

13h, no Espaço Rebentos: Bate-papo sobre a contação de histórias indígenas e a criação do podcast Pavulagem, com Maickson Serrão e Ciça Pinto | Apoio: Caixote

15h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Paulo Henriques Britto, Caco Galhardo e Fabrício Corsaletti | Apoio: Editora 34

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo sobre meio ambiente nos livros atuais com Estevão Azevedo e Vitor Bellicanta, autores de Submersos (Caixote, 2025) | Apoio: Caixote

Sexta, 20/06 - Espaço Rebentos

11h, no Espaço Rebentos: Roda de leitura para bebês com Rafaela Deiab e Tieza Tissi, a partir do livro Berço, balanço, colinho, neném (Brinque-Book, 2025) | Apoio: Brinque-Book/Companhia das Letrinhas

13h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Renato Moriconi, Rodrigo Andrade e Vítor Rocha e Eva Furnari sobre a criação das ilustrações e a construção de narrativas que aliem o texto com a parte gráfica | Apoio: Companhia das Letrinhas, Moderna/Santillana, Caixote, Baião/Todavia

15h, no Espaço Rebentos: Leitura encenada de Sabor paciência (Baião, 2025), de Mariana Salomão Carrara, com Julia Corrêa e Mayara Constantino | Apoio: Baião/Todavia

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Sidnei Nogueira e Luciana Itanifé sobre religiões de matriz africana, intolerância religiosa e autoestima na infância e Contação de história do livro A menina dos cabelos d’água (Baião, 2023) | Apoio: Baião/Caixote

Sábado, 21/06 - Espaço Rebentos

11h, no Espaço Rebentos: Bate-papo entre a escritora Cidinha da Silva e Marcelo D’Salete e contação de história do livro O mar de Manu (Yellowfante, 2021) | Apoio: Yellowfante/Autêntica

13h, no Espaço Rebentos: Pterossauros do Brasil, bate-papo com paleontólogo Luiz Eduardo Anelli | Apoio: Peirópolis

15h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Andrea Del Fuego e Pedro Bandeira | | Apoio: Baião/Todavia, Pequena Zahar/Companhia das Letrinhas

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com as autoras Janaina Tokitaka e Lúcia Hiratsuka sobre literatura japonesa para pequenos | Apoio: Escarlate/Companhia das Letrinhas, Moderna/Santillana e oficina de tsurus customizados

Domingo, 22/06 - Espaço Rebentos

11h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com a dupla premiada Lalau e Laurabeatriz sobre os trinta anos de parceria e a preocupação constante de abordar a preservação da fauna brasileira com as crianças | Apoio: FTD Educação

13h, no Espaço Rebentos: Contação de história + pocket-show do escritor e músico Cristiano Gouveia | Apoio: FTD Educação

15h, no Espaço Rebentos: Contação de história + apresentação musical da escritora Mafuane Oliveira e dos músicos Loiá Fernandes e Rafael Galante sobre a obra Cinderela do rio (Peirópolis, 2024) | Apoio: Peirópolis

17h, no Espaço Rebentos: Bate-papo com Bela Gil e Daniel Kondo sobre o livro Florisbela: receitas de amizade (WMF Martins Fontes, 2024) e atividade culinária com Bela Gil | Apoio: WMF Martins Fontes

A Feira do Livro 2025 - Serviço

Praça Charles Miller - Pacaembu - São Paulo/SP

Entrada gratuita

Sábado e domingo (14 e 15 de junho) - das 10h às 21h

Segunda a quarta (16 a 18 de junho) - das 12h às 21h

Quinta, sexta e sábado (19 a 21 de junho) - das 10h às 21h

Domingo (22 de junho) - das 10h às 19h