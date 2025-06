Poze do Rodo diz que policiais voltaram à casa da família após sair prisão

MC Poze do Rodo, 26, afirmou que policiais civis foram à casa da família, hoje, cerca de dois dias após deixar Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Músico disse que alvo da vez era a esposa, Viviane Noronha, que é apontada como beneficiária de um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Ele fez um desabafo no Instagram.

Bom dia com mais uma visita desses caras. Irmão, não aguentamos mais. Agora eles querem implicar com a minha esposa guerreira. Como que pode? Está sem nada para fazer? Sai do nosso pé. Poze do Rodo

Influenciadora foi intimada pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) para esclarecer declarações de que policiais teriam roubado joias da residência durante a operação que prendeu o músico. A informação foi divulgada pela Globo.

Na terça-feira (3), Vivi Noronha foi alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho. A cúpula do CV teria movimentado R$ 250 milhões e Vivi e sua empresa figuram como beneficiárias diretas de recursos da facção, como laranjas.

O objetivo seria ocultar a origem ilícita do dinheiro, reinvestido em fuzis, cocaína e na consolidação do poder territorial da facção em diversas comunidades, segundo a polícia.

MC Poze deixa prisão

MC Poze abraça mulher, Vivi Noronha, após deixar prisão Imagem: Victor Chapetta - Agnews

MC Poze do Rodo deixou Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na terça-feira (3), após decisão da Justiça do Rio de Janeiro. O músico foi recebido em frente à unidade prisional por familiares, amigos e uma multidão de fãs.

Artista estava preso em área destinada a membros do Comando Vermelho. Durante o processo de triagem, o cantor afirmou não ter problemas em conviver com a facção.

Justiça concedeu habeas corpus um dia antes do funkeiro sair da prisão. De acordo com o desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, a prisão de 30 dias seria excessiva para o prosseguimento das investigações.

Defesa do MC argumentou no pedido de habeas corpus que a prisão era ilegal e desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão. O pedido destacava que as manifestações artísticas do músico, que retratam a realidade vivida em comunidades historicamente marginalizadas, são protegidas e não configuram incitação direta a crimes.

O artista é investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o cantor realizava shows exclusivamente em áreas dominadas pelo CV. A "segurança" desses eventos era garantida pela presença ostensiva de traficantes com armamento de grosso calibre, como fuzis.