Sophia Valverde, a 'Poliana' do SBT, anuncia noivado após 3 meses de namoro

Sophia Valverde, 19, que interpretou a personagem "Poliana" nas novelas do SBT, anunciou nas redes sociais o noivado com o namorado Pietro Krauss, 22. Os dois estão juntos há três meses.

O que aconteceu

A atriz e o produtor de cinema contaram a novidade em um carrossel nas redes sociais. "A verdade é que a gente pensou em não contar nada. Quando começamos a namorar, já vieram opiniões de todos os lados. E agora, com o noivado acontecendo tão cedo, nossa primeira reação foi viver tudo em silêncio."

Eles revelaram que estão nos Estados Unidos há dois meses. "Decidimos passar os últimos dois meses nos Estados Unidos, onde o Pietro passa grande parte do tempo por conta do trabalho. Acabou se tornando o nosso refúgio. Um espaço só nosso, longe da correria, longe da internet… e cada vez mais perto da nossa verdade."

Nesse tempo juntos, a gente se conheceu de verdade. Dividimos rotina, sonhos, silêncios e planos. E foi ali que entendi que a gente não precisava esperar mais nada pra dar o próximo passo. O sentimento já estava pronto. A gente já estava pronto . Sophia Valverde

Eles ainda revelaram como aconteceu o pedido. "O pedido aconteceu em Miami, num jantar tranquilo, só nós dois. Foi no meio de uma conversa simples, num dia comum. Não tinha fotógrafo. Não tinha roteiro. Só um garçom que, emocionado ao ver a cena, nos ofereceu tirar uma foto."

Mesmo sendo uma atriz acostumada com câmeras, eu vivi ali a cena mais real da minha vida. Sophia Valverde

Ela finalizou. "Quando a gente se reconhece no outro, o tempo vira detalhe. Às vezes o amor não espera. Ele simplesmente acontece. E exige coragem pra ser vivido. Obrigada a quem torce por nós. De verdade. E aos que ainda não entendem... a gente entende."

Sophia e Pietro oficializaram o namoro nas redes sociais no dia 5 de março. A atriz ficou conhecida ao interpretar Poliana em "As Aventuras de Poliana" e "Poliana Moça", novelas do SBT.