Petra Mattar diz que tinha vergonha do corpo antes de emagrecer: 'Mal saía'

Petra Mattar, 30, admitiu ter decidido perder peso por sentir vergonha do corpo que tinha antes de emagrecer.

O que aconteceu

A influenciadora digital disse que chegou a não caber mais nas próprias roupas e mal saía de casa. "Eu não queria ser vista na praia. Eu mal ia à praia ou colocava um biquíni por vergonha do meu corpo. Mal saía de casa, porque não me sentia bem com nenhuma roupa. Mas entendi que somente eu poderia mudar aquilo, me tirar daquele lugar que tanto me fazia mal. Então fui lá e fiz", explicou ela, em texto divulgado nos stories do Instagram.

Petra acrescentou que não foi nada fácil passar por esse processo — que a fez perder cerca de 15 kg. "Saibam que meu processo de emagrecimento foi demorado, foi difícil para mim também. Eu saí muitas vezes da dieta. Faltei muitos treinos, mas nunca parei, o foco sempre foi o mesmo. Sempre soube aonde queria chegar."

O desabafo foi publicado em resposta a uma seguidora que lhe agradeceu por tê-la incentivado. "Talvez você nunca veja isso, mas você também me incentivou a emagrecer. Você é de verdade. Te adoro", escreveu a internauta, na mensagem compartilhada por Petra.