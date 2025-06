Novela espírita ganha reprise pela primeira vez; saiba horário de exibição

"Além do Tempo" (Globo), novela espírita exibida em 2015, será reprisada pela primeira vez a partir da próxima segunda-feira (9).

O que vai acontecer

Reprisada pela primeira vez, "Além do Tempo", novela de Elizabeth Jhin, estreia no canal Globoplay Novelas (antigo canal Viva). A trama conta a história de amor entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso).

Dividida em duas fases, a trama mostra o encontro do casal no século 19 e tem um fim trágico. Cerca de 150 anos depois, acontece um novo encontro entre Lívia, Felipe e as pessoas que conviveram com eles no passado, e todos têm a chance de consertar os erros cometidos na outra vida.

A trama será exibida de segunda a sábado, às 20h05, no Globoplay Novelas. A produção terá reapresentações às 3h45 e às 15h25 e com maratonas aos domingos, a partir das 11h.

Lívia (Alinne Moraes) em 'Além do Tempo' Imagem: Divulgação/Globo

Outra novidade no canal é a novela inédita "Guerreiros do Sol". Inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de outros cangaceiros que cruzaram o nordeste brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930, a trama estreia na TV e no Globoplay no mesmo dia, 11 de junho.

A nova novela protagonizada por Isadora Cruz e Thomás Aquino, será exibida de segunda a sexta, às 22h40, com reapresentação às 6h10 e às 16h15. Aos sábados, o público poderá rever ao capítulo de sexta.