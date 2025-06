Nicole Bahls dá fora em ex-BBB por motivo curioso; veja as fofocas do SJT

Onde tem ex-BBB, tem fofoca! E no São João da Thay deste ano, no Maranhão, não foi diferente. Depois de um Luau de boas-vindas — com direito a Diego Hypolito grudadinho no ator Gil Coelho — a viagem continuou, e Splash apurou novos bastidores que têm dado o que falar.

Entre os vários flertes dos solteiros, um casal já se formou e poderá ser abençoado por Thaynara OG. Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, trocou beijos com o influenciador baiano Ícaro Bomfim. Os dois têm sido apontados como "casalzão" pelos convidados.

Durante uma partida de vôlei do grupo de famosos, quando Ícaro tocava na bola, a torcida gritava e entregava o casal: "Olha lá Giovanna! Vai lá".

Outra solteira bastante cobiçada na festa, Nicole Bahls já decidiu que "não há homens para ela no São João da Thay".

A musa até confidenciou estar aberta para possibilidades, mas, conforme apuração de Splash, é bastante exigente e já deu um fora em um de seus pretendentes.

Segundo fontes, o ex-BBB Nizam flertou com Nicole, pediu para amigos sondarem a possibilidade, mas a modelo tratou logo de dizer que não. O motivo? "Ela achou que ele não gostasse de mulher, e também não curtiu o fato de ficar se mostrando pelado em plataformas adultas". Vixi…

Durante o passeio pelos Lençóis Maranhenses, as "panelinhas" de convidados curtiram juntos. Entre os inseparáveis estão os ex-BBBs Aline Patriarca, Vinicius Nascimento e Lucas Pizane. Os baianos estão todo o tempo juntos. Eles também interagem bastante com os irmãos Hypolito, e com Guilherme e Delma, também do BBB 25.

Quem não se mistura muito com os ex-colegas de confinamento é Renata Saldanha, campeã do reality. Ela chegou atrasada na viagem, e não faz questão alguma de participar das brincadeiras do grupo. Os fãs do reality até esperaram uma interação com Vinicius, mas não aconteceu.

E tem fofoca também da anfitriã: Thaynara OG deve apresentar o novo namorado no evento. A expectativa é que os dois se encontrem neste retorno para São Luís, e que o rapaz passe a se juntar ao grupo de amigos influenciadores da amada.

Após dois dias em Barreirinhas, para o passeio pelos Lençóis Maranhenses, os convidados de Thaynara OG seguem hoje para São Luís, já iniciando os eventos oficiais.

O São João da Thay 2025 acontece nesta semana, nos dias 6 e 7 de junho, em São Luís.

Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.