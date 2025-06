Mulher de Tiba Camargos dá à luz sexta filha com o influenciador digital

Déa Camargos deu à luz sua sexta filha com Tiba Camargos. Ela anunciou o nascimento da criança nesta quarta-feira, 4.

Diferentemente dos outros filhos, o parto de Maria Beatriz foi realizado no hospital para que a família pudesse coletar células tronco do cordão umbilical para um possível tratamento para o influenciador digital, que sofreu um acidente em fevereiro e ficou paraplégico.

"Eu sabia que maio seria o mês. Ela completaria 40 semanas dia 8 de junho, mas, pelo meu histórico, sabia que chegaria no mês de Maria. A cada madrugada da última semana eu esperava sinais. Até que na madrugada do dia 29, às 4h da manhã, eu acordo com um riacho brotando em mim. Pulei da cama para não molhar o colchão. A bolsa rompera", escreveu em seu relato de parto no Instagram.

Em sua publicação, ela explicou que, infelizmente, o marido não pode acompanhá-la no parto.

"Pedi que ele desse uma palavra de autoridade para a filha nascer e rezasse por mim. Assim ele fez. Ao se despedir disse o que eu sabia: ‘Eu queria estar indo com você’. ‘Eu sei, mas se você pudesse ir, não iríamos. A teríamos em casa’."

Ela finalizou seu discurso dizendo que encontrou forças no marido para trazer sua filha ao mundo.

Relembre acidente

Tiba Camargos sofreu um acidente em fevereiro após tentar salvar um de seus filhos de um afogamento. Na época, a notícia foi compartilhada por Déa Camargos.

"O pai, ao ouvir os gritos de ajuda do filho, saiu correndo e foi ao seu encontro, pra evitar que afogasse, se jogando na água (justamente por ser bom nadador) mas acertou em cheio uma pedra", explicou Déa Camargos, que está grávida de 6 meses de mais um filho do casal.

"Tiba perdeu os movimentos, mas está consciente. Agora estamos aguardando transferência para um hospital com maiores recursos", continuou Déa, que na manhã desta segunda-feira, 10, atualizou que Tiba já foi transferido para um hospital em Porto Alegre, onde está sendo avaliado por um neurocirurgião.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais