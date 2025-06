Como Record 'conquistou' Marisa Orth para programa de namoro?

Marisa Orth, 61, é a mais nova contratada da Record. A atriz será comentarista do programa Love & Dance, que estreia no próximo dia 8 de junho, a partir das 18h (de Brasília). A atração comandada pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites será um dating show que une romance e dança em encontros às cegas.

A expectativa é de sucesso total. É um programa de domingo, que todo mundo vai se identificar. Vai dar match com o público. O tema não se esgota, é muito gostoso. E é dança, namoro, paquera, flerte, para todas as idades.

Marisa Orth, em entrevista exclusiva para Splash

Nova atração de namoro da Record 'conquistou' Orth por oferecer liberdade para falar o que bem entender. "Me considero uma atriz, uma comediante. Não sou jornalista, então falo do que eu sei, do que eu curto e isso me dá um salvo-conduto. Eles me chamaram pela minha informalidade".

Marisa Orth será comentarista fixa do Love & Dance Imagem: Edu Moraes/Record

Gosto de bater-papo e sou a que puxa papo no elevador, no táxi. O homem do Uber me conta a vida dele toda numa corrida de 15 minutos. Eu sou conversadeira, e acho que é isso que também atraiu o programa para me chamar.

Habilidade de improvisação adquirida nas artes cênicas é o seu diferencial para tirar informações curiosas dos participantes. "Consigo improvisar, fazer umas piadas. Eu tenho essa habilidade e esse prazer. Adoro falar de romance. Posso não conhecer a pessoa, mas quero saber se ela é casada ou solteira. Estou me sentindo bem à vontade."

Marisa promete divertir o público com os comentários do Love & Dance Imagem: Edu Moraes/Record

Como será o Love & Dance?

O programa, formato inédito no Brasil, será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Marisa Orth como comentarista fixa, avaliando as performances. A cada semana, dois convidados se juntarão ao time do programa para analisar as apresentações.

A proposta é transformar o primeiro encontro em uma experiência sensorial e emocional, usando a dança como linguagem do amor.

Os casais que dançarão juntos serão escolhidos com base em afinidades descritas por eles. Um não conhece o outro até o momento da apresentação.

Antes disso, cada um aprende, sozinho, uma coreografia criada pelos profissionais de dança Carol Crespo e Paulo Victor, com direção de Kátia Barros. Os ensaios acontecem separadamente, em locais diferentes, para manter o mistério.

Love & Dance: Record estreia novo dating show Imagem: Edu Moraes/Record

O primeiro encontro acontece somente no palco, ao som da música que ambos ensaiaram. Depois da dança, cada um decide se quer rever o par para um encontro real, fora das câmeras. A ideia é descobrir se a química da dança também existe na vida real.

O programa vai misturar canções de diversos estilos. No episódio de estreia, os convidados especiais da semana que comentarão as danças serão o humorista Marco Luque e a atriz Suzana Alves.

Love & Dance estreia no próximo domingo, 8 de junho, a partir das 18h.