Marisa Maiô: como influenciador criou programa de auditório absurdo com IA

"Marisa Maiô", um novo programa de auditório, tem acumulado milhões de visualizações e ganhado fãs nas redes sociais. Se você nunca ouviu falar da atração, é porque ela não está disponível em nenhuma emissora: foi criada por inteligência artificial e conta apenas com um clipe de cerca de um minuto na internet.

Raony Phillips, dono do sucesso "Girls in the House", está por trás da criação.

O que é "Marisa Maiô"?

kkkkkkkk eu preciso desse programa pic.twitter.com/ZFZAZEoc9b -- Rao (@RaonyPhillips) June 3, 2025

O programa de auditório foi criado por Raony usando a inteligência artificial Veo 3, do Google. Por meio de comandos de texto, a IA gera vídeos ultrarrealistas, fiéis à descrição e em alta resolução. É possível incluir trilhas sonoras, diálogos sincronizados com as imagens e barulhos de fundo.

Eu fiz para testar a ferramenta. Sou muito fascinado por tecnologia, fico muito curioso. Acredito que todo mundo fica um pouco curioso. [...] Conseguir criar isso através da IA sem escrúpulos foi uma experiência muito engraçada . Raony Phillips, em entrevista ao UOL News

A atração fictícia conta com diálogos absurdos, marca registrada das produções de Raony. "Bom dia, gente. Hoje, a gente está aqui com essas lindas mamães e daqui a pouco uma delas vai ter que entregar um bebê para adoção contra a própria vontade", diz a "apresentadora" Marisa.

O criador conta que não esperava que o trecho repercutisse tanto. "Eu tenho usado algumas coisas de IA. Não são muito perceptíveis, são coisas simples. Eu vejo a IA muito menos como uma solução profissional, mas mais um hobby descontraído, sem grandes pretensões. Eu geralmente faço esse tipo de coisa com meus amigos 'de rolê' e aí resolvi postar."

Raony destaca que a IA não faz nada "sozinha" e há um trabalho de criatividade por trás desse tipo de vídeo. "Eu criei todo o texto, o formato do programa, tudo isso precisa ser detalhado. A IA não tem essa ideia do nada. Foi muito um trabalho de escrita, e isso é preocupante porque eu escrevi aqueles absurdos", brinca.

[Para criar o vídeo], eu dou uma descrição muito detalhada do personagem, que é a parte mais importante. Tem a plateia, que está constantemente batendo palma, mesmo sem sair som, o que é muito engraçado. A IA capta as 'simbologias' a partir do momento que você coloca que deve ser um programa de auditório. É preciso escrever também que precisa ser português do Brasil, porque mesmo assim às vezes sai tudo em inglês. Raony Phillips

O vídeo de "Marisa Maiô" acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e já foi compartilhado mais de 7.000 vezes. Seguidores de Raony já estão pedindo uma temporada inteira do programa nas redes sociais.

A série "Girls in the House", transmitida pelo YouTube e feita inteiramente no jogo The Sims 4, já virou até livro. A história gira em torno de Duny, Alex e Honey, que moram e trabalham na pensão da misteriosa Tia Ruiva. Só o primeiro episódio do programa tem mais de 11 milhões de visualizações no YouTube e deu origem à "autobiografia" de Duny, "Meu livro. Eu que escrevi" (Intrínseca).