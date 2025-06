Programação da Globo hoje; veja novos horários com jogo da seleção às 20h

A programação da Globo terá mudanças hoje por conta da exibição da partida do Brasil diante do Equador, às 20h, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

O que muda na programação

Por conta do futebol, o 'Jornal Nacional' terá o seu horário alterado. O principal telejornal da emissora carioca vai começar mais cedo, às 19h15.

A mudança também acontece na novela 'Vale Tudo'. A exibição do episódio inédito será após o jogo do Brasil, segundo a emissora.

As novelas 'Garota do Momento' e 'Dona de Mim' estão previstas para 17h50 e 18h40, respectivamente. Os jornais locais aparecem na grade às 18h25.

O jogo do Brasil marca a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti e será exibido pela Globo para todo o país. A narração será de Luis Roberto e os comentários de Júnior e Roger Flores.

De olho na Copa do Mundo de 2026, o Brasil é o quarto colocado na classificação das eliminatórias. A seleção soma 21 pontos e precisa vencer para melhorar sua posição na tabela.

Horários da Globo hoje (5)

15h15 - Sessão da Tarde - Malcriados

16h55 - Boletim (jornais locais)

17h05 - Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem

17h50 - Garota do Momento

18h25 - Jornais locais

18h40 - Dona de Mim

19h15 - Jornal Nacional

19h50 - Futebol - Equador x Brasil

22h05 - Vale Tudo

22h55 - Encantado's

23h40 - Os Outros

0h30 - Jornal da Globo

* Horários podem ser alterados pela emissora.