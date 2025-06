Ex-integrante do Raça Negra morre após ser encontrado desacordado na rua

O músico Edson Bernardo de Lima, conhecido como Edson Café, ex-integrante do grupo Raça Negra, morreu aos 69 anos. A causa da morte não foi revelada. A informação do falecimento do artista foi confirmada para Splash pela SSP.

O que aconteceu

No último sábado (31), o artista foi encontrado desacordado em uma calçada na zona leste de São Paulo. Ele foi levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu e morreu.

Os familiares do artista já fizeram o reconhecimento do corpo de Edson Café no Instituto Médico Legal. Ele era morador de rua há 10 anos e lutava contra o vício em drogas.

Café tocava violão no grupo Raça Negra há dez anos. Entretanto, um derrame o fez perder os movimentos dos braços e acabou interrompendo sua carreira precocemente.

Fora do universo dos shows, o músico indo morar nas ruas e acabou se tornando usuário de crack e maconha. Ele chegou a tentar internações em clínicas de reabilitação, mas não permaneceu até o término do tratamento.

Atualmente, ele trabalhava como flanelinha nas ruas de São Paulo para se sustentar. Ele chegou a se mudar para o Rio de Janeiro para morar com os filhos, porém, voltou às ruas após brigas.

Estava propenso à recaída. Não tem como morar na rua e não fumar um baseado, não dá. Edson Café, em entrevista ao Câmera Record, em 2020.

Em contato com a reportagem, a Policia Civil de São Paulo informou que o caso foi registrado como "morte suspeita". "O caso foi registrado como morte suspeita pelo 52º Distrito Policial (Parque São Jorge). O homem, de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos", informou.