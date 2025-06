Dois atores de 'História de Amor' perderam filhos em acidentes trágicos

José de Abreu, 79, e Ana Rosa, 82, intérpretes de Daniel e Dalva em "História de Amor", novela atualmente em reprise na Globo, carregam um drama em comum fora das telas: ambos perderam filhos de forma trágica. Relembre os casos.

Primogênito de José de Abreu

Rodrigo morreu aos 21 anos após cair da janela do prédio onde morava com o pai. O rapaz, primeiro filho de José de Abreu, era fruto da união do artista com a advogada Neuza Serroni.

Eu estava em Manaus, gravando uma novela chamada 'Amazônia'. Estava no café da manhã no hotel, quando me chamaram no balcão para atender o telefone fixo. O pai da Nara (ex-mulher e mãe do rapaz) me disse: 'Houve um acidente com o Rodrigo'. Ouvi pela voz que era alguma coisa grave. Na hora, perguntei: 'Morreu?' Ele respondeu que meu filho tinha caído da janela. É uma dor que não acaba. É a vida invertida. José de Abreu, ao canal português SIC

Rodrigo, filho de José de Abreu Imagem: Divulgação

Na época da tragédia, cogitou-se a possibilidade de suicídio, hipótese depois descartada. Segundo José de Abreu, uma testemunha ocular - uma camareira do prédio vizinho —afirmou que se tratou de um acidente.

O analista dele também descartou suicídio. Disse que Rodrigo não dava sinais. O delegado explicou: quem se mata se lança. Rodrigo caiu, bateu no prédio durante a queda. Foi um acidente. José de Abreu, ao SIC

Em 2024, o ator, que esteve no elenco da novela "Volta por Cima", falou sobre o filho. "Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos", escreveu o ator no Instagram. Em seguida, desabafou: "Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos", revelou.

José de Abreu fez postagem sobre o filho, Rodrigo Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Rosa enfrentou a morte de dois filhos

Maurício, primogênito de Ana Rosa, morreu com apenas dois anos. Diagnosticado com leucemia, o menino, que era fruto do casamento da atriz com o humorista Dedé Santana, morreu em decorrência da doença, em 1961.

Ao todo, a atriz teve oito filhos. Após a morte de Maurício, teve Maria Leone, também com Dedé. Depois, ela se casou com o ator Guilherme Corrêa, com quem teve, inicialmente, duas filhas biológicas, Ana Luísa e Ana Beatriz.

Ana Rosa e Guilherme Corrêa com os oito filhos; ao lado, a atriz em foto recente Imagem: Divulgação

Durante um período de separação de Corrêa, Ana Rosa adotou quatro crianças. Sozinha, ela formalizou a adoção de José Ricardo, em 1966, de Maria Luísa e dos gêmeos José Rodrigo e Maria Letícia, em 1971.

Ana Luísa, sua filha biológica, morreu aos 18 anos vítima de um atropelamento, em 1996. Em luto, a atriz enfrentou um período muito complicado, no qual queria até mesmo deixar de atuar.

A atriz Ana Rosa com os filhos Imagem: Reprodução/TV Globo

Convite para atuar em "O Rei do Gado" a fez enfrentar a situação de uma maneira diferente. Segundo ela, o papel na novela rural a ajudou a amenizar a dor da perda.