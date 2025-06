Como Ronaldo despedaça o coração de Bia no final de 'Garota do Momento'

Em "Garota do Momento" (Globo), Beto desabafa com Lígia e logo depois briga com Bia. A mãe do rapaz, sem paciência, afirma a Raimundo que a jovem vilã é a razão da infelicidade dos filhos.

Mais tarde, Raimundo anuncia que Ronaldo foi convidado para trabalhar em Nova Iorque. E, sem pestanejar, o jovem publicitário afirma para Bia que deixará o país. Tudo isso acontece no capítulo desta quinta-feira (5).

A princípio, Ronaldo chamará Bia para ir com ele ao exterior. No entanto, após a pretendente confessar as maldades que fez com Beatriz, hesitará e desistirá de levá-la, causando grande infelicidade na antagonista, que deve se redimir nos últimos capítulos.

Ronaldo (João Vitor Silva) e Bia (Maisa) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Marlene fecha negócio com Basílio. Sérgio propõe financiar o filme de Beto. Sérgio pede Jacira em casamento. Bia visita Arlete para saber mais sobre sua mãe biológica. Mariana provoca uma confusão no programa de Anita.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.