Como Alexandre morre em 'A Viagem'? Tragédia intensifica trama espírita

Em "A Viagem", novela de 1993 reexibida agora no Vale a Pena Ver de Novo, Alexandre (Guilherme Fontes) tem um final trágico. Após sua morte, a trama espírita se intensifica.

O que acontece

Alexandre tira a própria vida dentro da prisão. Dominado pelo ódio e pelo desejo de vingança, o irmão de Diná (Christiane Torloni) decide tomar a medida drástica. O desfecho do personagem é um dos mais marcantes da história escrita por Ivani Ribeiro.

Tudo começa após ele se envolver em uma briga com outro detento. Com ferimentos leves, o personagem de Guilherme Fontes é levado para a enfermaria. Lá, percebe que o enfermeiro guarda diversos medicamentos em um armário, usados para tratar os presos e evitar transferências para hospitais externos.

Guilherme Fontes e Marcos Oliveira como Alexandre e Mãozinha em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Alexandre arromba o armário e ingere vários comprimidos de uma só vez. Ele faz isso aproveitando-se de um momento de distração dos funcionários, que atendem outros feridos.

Mãozinha, personagem de Marcos Oliveira, é o primeiro a ver Alexandre agonizando. Ao retornar à cela, Alexandre começa a passar mal por conta dos medicamentos ingeridos.

O colega de cela se desespera e implora por ajuda, mas é ignorado por bastante tempo. Quando o enfermeiro e um carcereiro correm até a o local, é tarde demais: Alexandre está morto.

A partir daí, ele se torna um espírito obsessor. Na perspectiva espírita, obsessor é um espírito desencarnado que se liga a um indivíduo encarnado, exercendo uma influência negativa e perturbadora sobre sua vida.

Na história original, a morte de Alexandre ocorre no capítulo 39. Na atual reprise, tudo indica que o fim do personagem acontece no capítulo 28, previsto para ir ao ar no dia 18 de junho. Confira a sequência abaixo.