Carmo Dalla Vecchia teve várias namoradas mas nunca fez sexo com mulher

Carmo Dalla Vecchia, 53, revelou que já teve várias namoradas mas nunca fez sexo com uma mulher.

O que aconteceu

O ator, que é casado há 18 com autor de novelas João Emanuel Carneiro, achava que era bissexual. "Acho que eu era bissexual. Mas sofri uma pressão tão grande já sendo acusado de ser gay muito antes de entender o que acontecia dentro de mim, que chegou uma hora que escolhi e disse: é aqui que eu vou ficar", contou durante o podcast Resenha Carioca.

Carmo diz que depois de um tempo entendeu sua verdadeira sexualidade. "Acho que teria muito mais interessante para mim, porque eu teria mais opções na vida e porque a minha máquina corporal sempre funcionou muito bem com as mulheres. Mas eu não me considero bissexual. Sou totalmente gay, pelo simples fato de eu nunca me relacionei sexualmente com mulheres", falou.

Apesar de não ter feito sexo com mulheres, ele já beijou várias. "Mas eu tive muitas namoradas, beijei muito, fiz muita sarração na minha vida, e sempre funcionou muito bem", explica.