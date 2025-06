Técnico da seleção, Ancelotti fez 'ponta' em filme e tem amiga em Hollywood

Carlo Ancelotti, 65, faz a sua estreia, na noite de hoje, como técnico da Seleção Brasileira. O italiano vive a sua primeira experiência no comando de um país, mas o frio na barriga pode-se dizer que é pequeno para ele que já se arriscou, até mesmo, como estrela de cinema.

As aventuras de Ancelotti nos cinemas?

Ao todo, Carlo Ancelotti fez três aparições em filmes entre suas experiências entre treinador e jogador. Um deles, inclusive, é um longa-metragem de nível hollywoodiano.

Em 2016, Ancelotti topou convite da atriz Zoë Saldaña, que fez "Avatar" e "Emilia Pérez", para assistir às filmagens do filme "Star Trek: Beyond". A aproximação do treinador com a atriz se deu pela relação de amizade com o marido dela, o estilista italiano Marco Perego —que o procurou para declarar ser fã de seu trabalho durante passagem do treinador pelo Napoli (ITA).

Ao longo das filmagens, o italiano foi surpreendido pelo diretor Justin Lin com um convite para fazer uma ponta no 13º longa-metragem da franquia. Ele aceitou o desafio e participou por alguns segundos como um médico da nave Enterprise.

Foi bom, eu fingi que era Cristiano Ronaldo na minha frente.

Ancelotti, em entrevista à Football Italia, em 2015.

Carlo Ancelotti em atuação no filme Star Trek: Beyond Imagem: Divulgação

Antes disso, em 1983, Carlo Ancelotti era jogador da Roma (ITA) e aproveitou uma pausa na rotina de jogos para atuar na comédia italiana "Don Camillo". Ele deu vida a um jogador de futebol da equipe Devils que tinha a meta de bater em atletas do time de Terence Hill.

É uma história bastante conhecida onde nasci. Foi uma ótima experiência e tive a oportunidade de conversar com Terence Hill.

Ancelotti, em entrevista ao Marca, em 2013.

No ano seguinte, Ancelotti mostrou sua desenvoltura como ator em outra comédia italiana "L'allenatore Nel Pallone". Ele fez papel de si mesmo na saga do treinador Oronzo Canà (personagem principal) em realizar o sonho de treinar um time da Séria A.

Estreia de Ancelotti no Brasil

Ex-treinador do Real Madrid (ESP), Carlo Ancelotti acertou com a CBF para comandar a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano faz a sua estreia pelo Brasil nesta quinta-feira, contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.