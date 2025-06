Emo Vive: Anberlin celebra amizade com Fresno e volta ao Brasil em festival

Há bandas que são uma pedra fundamental na fundação de um gênero. O Black Sabbath, por exemplo, forjou o metal. O Anberlin é assim: ainda que não se considere de fato uma banda emo — "somos rock alternativo", diz o baterista Nathan Young —, eles moldaram muito do que é o emo brasileiro. É culpa deles parte do som da Fresno, por exemplo, a ponto de os dois grupos serem bons amigos.

Anberlin e Fresno são os líderes de um festival que mostra a vitalidade do estilo por aqui, em uma fase turbinada pela I Wanna Be Tour e shows em estádio, como do NX Zero no Allianz Parque. O Emo Vive passa por Porto Alegre (nesta quarta, 4), Rio de Janeiro (sexta, 6), e São Paulo em duas datas, sábado (7) e domingo (8). Completam o line-up paulistano: boasorte, Hateen, Mae e Emery.

Nathan Young conversou com TOCA sobre a vinda ao Brasil após dez anos, a nova fase do Anberlin, com um novo (mas antigo conhecido) vocalista e suas visões de por que o emo, que era um fenômeno adolescente, resistiu ao tempo.

Nunca leve uma amizade pro pessoal

O Anberlin escolheu comemorar os 20 anos de "Never Take Friendship Personal" nesta passagem pelo país. O disco ganhou uma cara mais moderna e foi regravado com nova a formação, que agora conta com Matty Mullins (Memphis May Fire) nos vocais, enquanto o original, Stephen Christian, está em um hiato, longe dos palcos.

"A gente vem tocando o 'Nevertake' nos Estados Unidos, então foi uma junção do que a gente e a produtora do Brasil queríamos. É um bom momento pra celebrar esse disco, são 20 anos, e é muito legal ver que ele passou no teste do tempo e as pessoas ainda gostam tanto dele. A gente ficou muito feliz com o resultado dessas regravações. Hoje a tecnologia está bem além do que tínhamos, então gostamos de ver como ele ficaria numa versão nova", explicou o baterista.

Imagem: Divulgação

Perguntado sobre a cena efervescente do emo, Young diz que não vê só o público antigo nos shows, mas gente mais nova. "Temos visto como a cena daí está forte, com os festivais até em estádios. É muito legal ver uma nova galera curtindo e as pessoas que acompanham as bandas desde antes também."

Young põe na conta de Lucas Silveira e a Fresno a ligação com o Brasil. "A gente conhece bem a cena do Brasil, inclusive só fomos para o Brasil por causa da Fresno. A gente tem um carinho especial por eles e somos muito agradecidos".

A pedido de TOCA, Lucas falou sobre a relação das bandas e sua impressão de que tudo poderia ter sido diferente se não tivesse conhecido o Anberlin.

Tudo isso tem uma raiz lá atrás, em 2003, quando conhecemos eles. Nosso batera na época, o Cuper [Pedro Cupertino], era muito envolvido com lançamentos de hardcore e punk emo. Por causa dele a gente conheceu o Anberlin e rolou uma identificação musical na hora, e também uma influência profunda na nossa sonoridade. A gente falava para cima e para baixo que amava eles e era uma época que muitos jovens estavam formando suas identidades musicais e começaram a curtir. É muito louco como as consequências vão se encavalando. Se talvez não tivesse passado por aquele post do Cuper, talvez nunca os conhecesse. Eu penso muito nisso.

Lucas Silveira, da Fresno

Lucas chegou a dizer que dividir o palco com o Anberlin foi "o dia mais feliz da minha vida". Veja:

'Nunca nos consideramos totalmente emo'

Young diz que gostaria de ter voltado antes ao Brasil e comemorou ter um público mais quente do que vê em seu país. "Estamos muito animados de voltar, a gente teve experiências ótimas, os fãs do Brasil são muito legais, animados. É diferente daqui nos EUA, que o público é mais sério. Aí eles apoiam muito e estamos ansiosos em revê-los", comemorou o baterista, que falou sobre o termo 'emo' e ele ter superado a fase adolescente a que é ligado.

Eu acho que a gente nunca se considerou totalmente emo. A gente esteve lado a lado com grandes nomes dessa cena, mas também com o rock alternativo, então nós andamos por mais estilos, sem nos agarrar a um só. Acho que mesmo tendo começado como um fenômeno adolescente, esse é um dos segredos pra estarmos aqui ainda hoje: saber que somos uma banda que evoluiu, quis ir adiante, e não só repetir o passado.

Nathan Young

Além de ver os ídolos no Brasil, os emos podem esperar mais: "Estamos trabalhando em novas músicas. Estou muito animado com isso. Estamos compondo as músicas e tentando mostrar como é o Anberlin de hoje, que tem um pouco do antigo, mas também não parou no tempo e evoluiu. Então, terá a energia das antigas com um toque mais novo. É esse o equilíbrio que queremos", definiu Young.