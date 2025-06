Vocalista do A-ha Morten Harket é diagnosticado com mal de Parkinson

OSLO (Reuters) - Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-ha, cuja faixa "Take On Me" continua sendo uma das músicas mais populares da década de 1980, anunciou na quarta-feira que foi diagnosticado com mal de Parkinson.

Em uma declaração no site da banda, confirmada pela gravadora Sony Music, Harket, de 65 anos, disse que se submeteu a várias cirurgias cerebrais e que estava controlando os sintomas da doença.

A doença de Parkinson causa deterioração no sistema nervoso do cérebro, provocando tremores e outros sintomas que podem se agravar progressivamente com o tempo. A doença pode ser tratada com cirurgia e medicamentos, mas não há cura.

Harket disse que no ano passado passou por procedimentos neurológicos para implantar eletrodos no cérebro e que isso reduziu os sintomas.

Conhecido pelo amplo alcance de sua voz, Harket afirmou que não sabe se conseguirá se apresentar novamente.

"Não tenho nenhum problema em aceitar o diagnóstico", disse ele, acrescentando que é difícil equilibrar a medicação e controlar os efeitos colaterais do tratamento.

"Estou tentando fazer o melhor que posso para evitar que todo o meu sistema entre em declínio", acrescentou Harket.

Formada em 1982 por Harket e seus amigos Paul Waaktaar-Savoy e Magne Furuholmen, a banda A-ha teve um avanço global em 1985 com seu álbum de estreia "Hunting High and Low", que rendeu vários sucessos, como "Take On Me" e "The Sun Always Shines on TV".

Recentemente, "Take On Me" foi apresentada na segunda temporada da série de sucesso da HBO "The Last of Us", quando a personagem principal Ellie, interpretada por Bella Ramsey, fez uma versão acústica da música.

(Reportagem de Terje Solsvik)