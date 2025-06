'Vitória', com Fernanda Montenegro, ganha data de estreia no streaming

Vitória, filme mais recente de Fernanda Montenegro, estará disponível para assistir no streaming em breve. A trama é inspirada na história real de Joana da Paz, mulher que, aos 80 anos, desmascarou as operações do tráfico na Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, nos anos 2000.

Após o sucesso nos cinemas, o longa chega ao catálogo do Globoplay no dia 19 de junho.

Em março, a produção estreou no topo das bilheterias. Fernanda agradeceu ao público que prestigiou a história nas telonas. "A essa altura da minha vida, me coube fazer essa personagem. Eu estou muito agradecida ao acaso, ou a Deus, ou aos deuses [...] Por mais que eu fale, eu não dou conta da minha emoção", disse a atriz.

A direção do longa foi assumida por Andrucha Waddington após a morte do cineasta Breno Silveira no início das gravações, em 2022, em decorrência de um ataque cardíaco.