'Vale Tudo': qual é o segredo de Odete Roitman que Nice esconde?

O capítulo de Vale Tudo exibido na terça-feira, 3, introduziu um segredo que Odete Roitman (Débora Bloch) tenta esconder. Nas cenas, a vilã atende a uma ligação misteriosa e, em seguida, se dirige para um sítio. Lá encontra Nice (Teca Pereira), personagem estreante na trama.

"Espero que você tenha um bom motivo para me fazer vir até aqui", confronta Odete. Nice pede para a empresária dobrar o dinheiro que paga a ela, e também menciona que Odete não vai ao local há quatro ou cinco anos. A vilã concorda com o aumento, desde que ela continue "fazendo o que tem que fazer". Nice garante: "Vou continuar fazendo tudo o que tenho que fazer aqui".

Odete parece procurar alguém dentro da casa e, ao deixar o local, vê outra pessoa com Nice pelo reflexo da janela. A cena levantou teorias entre os espectadores: estaria aquela senhora escondendo alguém para Odete? Quem?

O que acontece na versão original de 'Vale Tudo'?

Na versão original do folhetim, de 1988, a personagem Nice se chamava Ruth (Zilka Salaberry), e havia trabalhado por anos como empregada doméstica na casa da empresária. Ruth só ganhou destaque no final da trama, indicando que a autora Manuela Dias deve fazer alterações na história - a cena com a silhueta misteriosa também é novidade.

Se o remake seguir o roteiro original, o grande segredo de Odete é que ela estava dirigindo o carro no acidente que matou o filho mais velho, Leonardo, e não Heleninha (Renata Sorrah/Paolla Oliveira).

Na ocasião, Odete foi flagrada pelo filho com um amante, que era amigo do rapaz, em Angra dos Reis. Leonardo se revolta e decide voltar para casa para contar ao pai. Odete dirige e o rapaz vai no banco de trás para ajudar a irmã, que estava alcoolizada. Nervosa com a situação, Odete acaba batendo o carro. A empregada presencia o acidente.

Ruth também sabia que o incêndio que quase matou Tiago (Fábio Villa Verde/Pedro Waddington), filho de Heleninha, foi causado por cinzas de cigarro derrubadas por Odete em uma cortina. Odete deixou a filha carregar a culpa por acreditar ter sido a responsável pelos dois acidentes, e comprou o segredo de Ruth, sustentando a mulher fora do País.