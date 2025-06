Vale Tudo hoje (4): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (4) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender. Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso. César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares. Solange se encontra com Afonso. Depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, Solange pede um tempo a ele. Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa. Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange.

