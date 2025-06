'Vale Tudo' ganha 5 novos personagens; eles existiam na versão original?

Os capítulos mais recentes do remake de "Vale Tudo" (Globo) apresentaram três novos personagens, e outros dois devem ser introduzidos nos próximos dias. Mas será que eles faziam parte da versão original da trama, exibida em 1988?"

Mário Sérgio (Tho más Aquino)

O novo funcionário da Tomorrow surgiu no capítulo do último sábado para mexer com a vida de Solange (Alice Wegmann). Na primeira versão da história, exibida em 1988, ele foi interpretado por Marcos Palmeira.

O novo personagem é um repórter de faro fino, que está sempre em busca de novas matérias e tendências. Se a novela seguir os rumos da versão da década de 1980, Mário Sérgio e Solange terão um romance enquanto Afonso (Humberto Carrão) estiver casado com Maria de Fátima (Bella Campos).

Mário Sérgio (Thomás Aquino) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Estéban Muños (Caco Ciocler)

Estéban é personagem que não existia na versão de 1988 de "Vale Tudo". Ele é um marchant espanhol sofisticado e conhecido por circular entre os mais exclusivos leilões do mundo.

Em capítulos recentes, o sedutor iniciou um romance com Celina (Malu Galli). O romance dos dois vai incomodar muito Odete Roitman (Débora Bloch).

Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Nice (Teca Pereira)

No capítulo de ontem, o público ficou surpreso com a chegada de Nice, uma personagem misteriosa que esconde um segredo de Odete. A personagem não existia na primeira versão, mas alguns fãs tem teorizado que ela pode corresponder a Ruth, vivida por Zilka Salaberry em 1988.

Ruth era uma ex-empregada da família Roitman. A mulher escondia um segredo: a verdadeira responsável pela morte de Leonardo, irmão de Heleninha (Renata Sorrah), que sempre foi tratada como a culpada pelo acidente, era Odete Roitman.

Teca Pereira e Debora Bloch em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Laudelino (Herson Capri)

Nos próximos capítulos conheceremos Laudelino, o dono de uma empresa de catering que vende seu negócio para Poliana (Matheus Nachtergaele) e Raquel (Taís Araújo). O novo personagem vai se apaixonar por Aldeíde (Karine Teles).

Na versão de 1988, o personagem era interpretado pelo ator Ivan de Albuquerque. Ele e a irmã de Poliana se casam, mas o ricaço morre logo depois, deixando Aldeíde com toda a sua fortuna.

Herson Capri Imagem: Reprodução/Instagram

Walter (Leandro Lima)

Walter será um novo amante de Odete Roitman que surgirá nos próximos capítulos. Em 1988, o personagem foi interpretado por João Bourbonnais.

Ele é o amante da vilã que a ajuda a envenenar a maionese do restaurante de Raquel. Walter deve aparecer pela primeira vez em 'Vale Tudo" ainda no mês de junho.