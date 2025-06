Letras maiores e menos telas: Uber agora tem modo sênior para ajudar idosos

A Uber anunciou hoje a conta sênior, um modo do aplicativo de viagens com letras maiores para facilitar o uso por pessoas mais velhas.

O que aconteceu

Novidade começa a ser liberada amanhã. O modo sênior faz parte do perfil familiar do app. O perfil familiar permite ajudar o idoso a pedir viagens, gerenciar pagamentos e receber atualizações da corrida em tempo real. Segundo a Uber, as pessoas não precisam morar na mesma cidade.

Modo sênior tem letras maiores, menos etapas e apoio de familiares quando necessário. Empresa cita que design tem ícones maiores, menos botões e menos telas para pedir uma viagem. É possível ainda configurar locais favoritos, opções flexíveis de pagamento (pode ser pelo cartão do responsável ou cartão próprio), além da ter função de acompanhamento em tempo real e pedido de ajuda.

A tecnologia deve ser um facilitador, e não algo que complique a vida, principalmente para pessoas mais velhas

Silvia Penna, diretora-geral da Uber, em nota à imprensa

Dados do IBGE apontam que país tem 35 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e tendência é aumentar nos próximos anos. Até 2070, expectativa é que chega a 75,3 milhões.

Como configurar contas sênior

É preciso antes ter um Perfil Familiar e enviar um convite para o familiar mais velho (como pais ou avós)