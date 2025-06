Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5 a 14/6

Leo se diverte com Davi na festa. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 5 de junho

Sofia torce para que Leo e Samuel namorem. As luzes da mansão se apagam. Tânia convoca Ricardo para sua casa, enquanto Jaques está fora. Rosa tem um esquecimento, mas logo recupera a memória a tempo de despistar as desconfianças de Jaques. Sem querer, Ayla impede que Jaques consiga colher o DNA de Sofia. Davi e Leo se divertem na festa, e Samuel vê os dois juntos. Samuel consegue religar a luz da mansão, e Katinha o parabeniza. Samuel conversa com Katinha. Abel conta para Filipa sobre a carta de Ellen para Sofia. Sofia questiona Ayla e Gisele sobre filhos. Jaques chega em casa, e Ricardo se esconde. Leo flagra Samuel e Katinha juntos.

Sexta-feira, 6 de junho

Leo tenta disfarçar, e Katinha questiona Samuel sobre sua relação com ela. Tânia despista Jaques e provoca Ricardo. Patrícia alerta Ricardo sobre Tânia. Filipa pensa em ler a carta de Ellen. Jaques tenta seduzir Filipa. Leo se incomoda ao lembrar de Samuel e Katinha. Jaques consegue manipular Sofia para colher o DNA. Solange pede que Marlon cuide de Jeff. Sofia conhece Marlon, que se emociona quando a menina fala de Sophya. Samuel conta a Davi que Katinha negou seu pedido de namoro. Kami afirma a Marlon que ainda existe algo entre ele e Leo. Enzo, Ronald e Yra dizem que Filipa deve ter redes sociais. Jaques se interessa por Patrícia. Vanderson vê Sofia.

Sábado, 7 de junho

Leo protege Sofia de Vanderson, que acredita já conhecer a menina. Filipa tem divergências com Ronald e Yra durante os ensaios, e Enzo se preocupa. Leo pede ajuda a Marlon, e Kami flagra os dois juntos novamente. Vanderson descobre que Sofia é a caçula dos Boaz. Leo decide aceitar o pedido de namoro de Davi, a fim de afastar as desconfianças de Kami. Davi vai à procura de Leo. Dara e Peter vão para a batalha de rimas. Sofia não leva a sério o namoro de Leo e Davi. Dara e Jeff fazem sucesso com sua apresentação. Leo pede ajuda a Samuel e revela que Vanderson viu Sofia. Davi chama Leo de namorada na frente de Samuel.

Segunda-feira, 9 de junho

Samuel questiona Davi sobre namorar Leo. Vanderson sonha com Ellen e Sofia. Samuel vê Vanderson na porta da Boaz, e revela a Abel que Leo sabe quem ele é. Jaques planeja expor Abel ao comprovar que ele não é o pai biológico de Sofia. Abel se preocupa com Rosa, que se nega a fazer exames para investigar sua confusão. Nanda convida Samuel para sair. Davi surpreende Leo. Filipa sofre ao lembrar de Nina. Marlon diverge de Castanho. Ayla e Davi provocam Samuel por conta de Nanda. Rosa incentiva Rebeca a procurar por Abel, e Filipa ouve. Castanho é atingido por Jurandir, e Marlon atira contra o agressor.

Terça-feira, 10 de junho

Marlon tenta reanimar Castanho, enquanto espera pelo reforço policial. Cibelle se desespera ao ver Jurandir atingido. Filipa promove uma brincadeira artística entre as amigas de Rosa, que agradece a nora. Danilo admira Filipa. Marlon sofre com o tiroteio por que passou, e Jussara o apoia. Filipa confessa a Abel que sentiu ciúmes de Rebeca. Jaques seduz Patrícia com uma joia. Tânia nota o colar de Patrícia. Vanderson sonda sobre a internação de Ellen. Ricardo e Tânia confrontam Jaques sobre sua relação com Patrícia. Jaques recebe o envelope com o resultado do exame de DNA de Sofia.

Quarta-feira, 11 de junho

Jaques comemora o resultado do exame de DNA e pensa em humilhar Abel. Vanderson seduz Patrícia e acaba furtando seu colar. Ryan afirma a Lucas que não desistirá de Kami. Dedé diz a Lucas que quer ajudar Ryan a deixar a prisão. Jaques mostra o resultado do exame de DNA para Abel, que confronta o irmão. Castanho agradece a Marlon por ter salvado sua vida. Samuel aconselha Abel a contar a verdade sobre a origem de Sofia. Marlon é integrado à motopatrulha e conhece Adriano. Patrícia conta a Jaques que teve seu colar furtado, e os dois se aproximam. Ricardo descobre que Vanderson furtou Patrícia. Abel pede para conversar com Sofia.

Quinta-feira, 12 de junho

Abel conta para Sofia que não é seu pai biológico. Sofia e Samuel trocam confidências. Jaques manipula Filipa, que se decepciona com Abel por mentir sobre a origem de Sofia. Danilo apoia Filipa, que pede para passear com ele. Pam vê Danilo e Filipa juntos. Jaques provoca Abel, e os dois se agridem na frente de Rosa. Denise descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. Samuel rejeita uma ligação de Nanda. Ricardo mostra a Patrícia as imagens do furto do colar e questiona a identidade do homem. Manuel agradece Filipa por devolver a alegria a Danilo. Ayla reafirma a Gisele seu desejo de ser mãe. Kami ouve Marlon combinando com Leo de ajudar Ryan. Danilo declara seu amor por Filipa.

Sexta-feira, 13 de junho

Filipa rejeita a declaração de amor de Danilo. Kami se irrita com Marlon e Leo. Filipa chora ao ouvir as mensagens de Abel. Davi e Ayla se confortam após o fracasso de seu Dia dos Namorados. Filipa deixa a casa de Danilo com um bilhete de despedida para ele, e Manuel conforta o filho. Leo e Yara conversam com Kami sobre a situação de Ryan. Danilo pede demissão a Abel. Ryan se emociona ao constatar a ajuda de Marlon e Leo. Vespa exige que Lucas descubra informações sobre a operação policial. Gisele surpreende Ayla. Lucas é agredido a mando de Vespa, e Durval alerta Ryan. Jaques reconhece Vanderson nas imagens do furto do colar de joias. Dara, Jussara e Marlon cuidam de Lucas. Jaques procura Vanderson.

Sábado, 14 de junho

Jaques exige que Vanderson lhe devolva o colar de Patrícia. Jussara insiste em abrigar Lucas. Ryan volta a fazer rimas. Jaques pensa em como coletar o DNA de Vanderson. Davi questiona se Leo sabia sobre a origem de Sofia. Jeff elogia Dara, que diz ter marcado um encontro com Donzy. Jaques manipula Patrícia. Samuel decide ajudar Davi a escrever poesias para Leo. Donzy propõe um contrato com Dara. Ricardo pede que Jaques se afaste de Patrícia e se oferece para conseguir o DNA de Vanderson. Ayla tem uma conversa com Abel. Filipa se entende com Higuy. Leo se encanta pelo poema de Davi, sem saber que foi Samuel quem o ajudou. Ricardo agride Vanderson.