Quem é Nice em 'Vale Tudo'? Ela é a guardiã de segredo macabro de Odete

O capítulo desta terça-feira (3) de "Vale Tudo" acendeu o alerta sobre o segredo que Odete Roitman (Débora Bloch) tenta esconder a todo custo. A empresária da TCA recebeu uma ligação misteriosa e foi ao encontro de Nice (Teca Pereira), quem guarda uma terrível informação sobre o passado da vilã.

Nice esconde o segredo de Odete

Nice pediu que Odete dobrasse o dinheiro que recebe da empresária. Mesmo contrariada, a vilã aceitou aumentar o repasse. "Eu não vou discutir, contanto que você continue fazendo o que tem que fazer", afirmou ela, dando a entender que as duas têm um acordo.

"Eu sei, eu vou continuar fazendo tudo o que tenho que fazer aqui", prometeu Nice. Antes de sair, a ricaça ainda observa a idosa pelo reflexo de uma janela, se aproximando de alguém. Isso deixou o clima ainda mais misterioso, levantando as suspeitas de que Nice sabe mais do que aparenta.

Teca Pereira e Debora Bloch em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na versão de 1988, Nice era Ruth

Em 1988, na versão original de "Vale Tudo", a personagem que hoje é Nice se chamava Ruth (Zilka Salaberry). Ela era uma ex-empregada da família Roitman.

Ruth só ganhou destaque de fato no final do folhetim, diferente do remake. Na primeira versão, ela foi procurada por Raquel (Regina Duarte) para revelar quem foi a verdadeira responsável pela morte de Leonardo, irmão de Heleninha (Renata Sorrah), que sempre foi tratada como a culpada pelo acidente.

Em uma sequência na TCA, Ruth revelou que Odete, flagrada com um amante em Angra dos Reis, provocou a tragédia. "Quem estava dirigindo o carro quando o seu irmão morreu era ela", contou ela, se dirigindo a Heleninha.

Zilka Salaberry fez Ruth e Regina Duarte fez Raquel Acioly em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Divulgação/Globo

Após o acidente, Odete deixou a filha acreditar que tinha causado tudo, inclusive o incêndio na casa. "A dona Heleninha não se lembrava de nada. Quando ela viu o corpo do irmão no chão, ela começou a gritar que tinha matado o irmão", revelou Ruth.

Para manter o segredo, na versão antiga, vilã pagou a ex-funcionária para se calar e ir viver fora do país. Com a culpa, Heleninha desenvolveu o alcoolismo e diversos transtornos. Isso também está acontecendo no remake, o que Manuela Dias optou por fazer foi o adiantamento da história que envolve a guardiã do segredo de Odete.

