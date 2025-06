Prisão de Leo Lins: humoristas reagem

Leo Lins foi condenado a oito anos e três meses de prisão por "discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários". Após a repercussão da decisão, humoristas se pronunciaram sobre o caso.

Nas redes sociais, grandes nomes do humor no Brasil se manifestaram sobre a decisão da Justiça Federal; veja as reações:

Renato Albani

No Instagram, Renato Albani compartilhou um vídeo defendendo o colega de profissão. "Inacreditável ver como os valores são invertidos nesse País. Isso é o começo do fim", destacou ele.

Thiago Ventura

O humorista Thiago Ventura também expôs indignação com o caso. "Não é possível", disse no Instagram ao compartilhar a notícia.

Mauricio Meirelles

Mauricio Meirelles fez uma série de desabafos no X (antigo Twitter) a favor de Leo Lins. Em uma das publicações ele chegou a comparar a condenação de Leo com a recente prisão do MC Poze do Rodo, acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas.

Danilo Gentili

Danilo Gentili também comentou sobre a condenação de Leo Lins em um vídeo nas redes sociais. "Piadas não geram gente morrendo, não geram intolerância, preconceito. São apenas piadas", declarou o apresentador.

Murilo Couto

Murilo Couto, que trabalhou com Leo Lins no The Noite com Danilo Gentili, também prestou apoio ao amigo. "Humorista não é bandido", declarou.

Antonio Tabet

Antonio Tabet, ex-integrante do canal de humor Porta dos Fundos, compartilhou a notícia no X e criticou a decisão: "Isso aqui é um absurdo."

Victor Sarro

Victor Sarro ainda não fez nenhum pronunciamento oficial, mas já deixou claro que discorda da decisão. No entanto, no X, compartilhou a publicação de Antonio Tabet.

No Instagram, ele repostou uma imagem de Leo Lins com a palavra "censurado", publicada pelo cineasta e roteirista Paulo Cursino, com a seguinte legenda: "'A censura é filha do medo, pai da ignorância, e a arma dos tiranos'.- Laurie Halse Anderson. Toda força a Leo Lins."

Fábio Rabin

O humorista Fábio Rabin postou um vídeo nas redes sociais comentando o assunto, também a favor de Leo. "Tem gente que usa a piada de forma negativa, para machucar o outro, fazer discurso de ódio. Mas quando o cara está no palco fazendo um show para quem pagou, ele tem licença poética para fazer aquelas piadas", disse ele.