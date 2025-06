Príncipe Harry avaliou mudar sobrenome para Spencer, diz reportagem do Guardian

LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan exploraram a ideia de mudar seu sobrenome para Spencer em meio a meses de atrasos para que seus dois filhos recebessem passaportes britânicos, informou o jornal Guardian nesta quarta-feira.

Harry, o duque de Sussex, acreditava que os atrasos nos passaportes eram resultado do bloqueio das autoridades britânicas por causa do uso do sobrenome Sussex e dos títulos HRH (Sua Alteza Real) para os filhos, disse o jornal, citando uma fonte não identificada.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters que o príncipe teve uma reunião com o irmão de sua falecida mãe Diana, Charles Spencer, para discutir o sobrenome da família.

A fonte também classificou como imprecisas outras reportagens da mídia dizendo que Spencer teria aconselhado Harry a não mudar de sobrenome e que os obstáculos legais para fazê-lo eram intransponíveis.

Filho mais novo do rei Charles, Harry deixou os deveres reais em 2020 e se mudou para a Califórnia, onde mora com Meghan e seus dois filhos, Archie e Lilibet.

Desde que saiu, ele e Meghan têm criticado fortemente a realeza em documentários de TV, em uma entrevista explosiva com a apresentadora de programa dos EUA Oprah Winfrey e, principalmente, na biografia best-seller de Harry, "Spare" -- "O que sobra", no Brasil. O príncipe mal consegue se comunicar com o pai ou seu irmão mais velho, o herdeiro do trono, príncipe William.

Em uma entrevista à BBC no mês passado, Harry disse que queria se reconciliar com a família real britânica, mas que seu pai, o rei Charles, não iria falar com ele por conta de uma outra discussão relacionada à sua segurança.

(Reportagem de Michael Holden e Sachin Ravikumar)