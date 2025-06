'Onde fui me meter?': O que fez Ana de Armas ter dúvidas sobre 'Bailarina'

O universo de John Wick ganha uma nova dimensão com "Bailarina", derivado que coloca a atriz Ana de Armas, 37, no centro de uma trama de vingança tão visceral quanto poeticamente coreografada.

Conduzindo a violência

O filme mergulha na história de Eve Macarro, uma assassina treinada pela misteriosa organização Ruska Roma, que busca justiça pelo massacre de sua família. Ambientado entre os eventos de "John Wick 3" e "John Wick 4", o longa dirigido por Len Wiseman ("Underworld") promete expandir a mitologia da saga com uma protagonista complexa, cenas de ação inéditas e participações especiais.

A atriz cubana revelou, em conversa com Splash, os desafios físicos e emocionais de viver Eve, mesmo já tendo treinado para outros filmes de ação. "Em '007 - Sem Tempo para Morrer', eu tinha cenas de ação pontuais. Aqui, sou eu quem conduz a violência do início ao fim. Treinei por meses para dominar técnicas de combate com facas, armas de fogo e até movimentos de balé —tudo integrado nas coreografias", explicou Armas, destacando a exigência do papel.

Ana de Armas em '007 - Sem Tempo Para Morrer' Imagem: Universal/ MGM

Foi muito desafiador. Eu não diria que subestimei, mas definitivamente tiveram momentos em que pensei: 'Meu Deus, no que fui me meter?'. Mas foi lindo. Eu realmente amei todo o processo, aprender a fazer tudo e construir minha força e confiança.

Ana de Armas, em entrevista a Splash

Questionada se conseguiria participar de uma luta na vida real, Armas é honesta. "Não, na vida real é completamente diferente, sabe? Talvez, mas só talvez, eu consiga executar alguns movimentos... Mas é melhor não testar!".

Sobre reunir-se com Keanu Reeves (que faz uma aparição icônica no filme como John Wick), a atriz emocionou-se: "Keanu foi uma das primeiras pessoas que me acolheu em Hollywood, quando eu mal falava inglês. Reencontrá-lo nesse universo, com minha própria história, foi como fechar um círculo mágico". Os dois já trabalharam juntos em "Bata Antes de Entrar", em 2015.

Lorenza Izzo, Keanu Reeves e Ana de Armas em cena do filme 'Bata Antes de Entrar' Imagem: Divulgação/Paris Filmes

No longa, Ian McShane retorna como o enigmático Winston, dono do Continental Hotel. Em conversa com Splash, ele refletiu sobre a evolução da franquia. "'John Wick' começou como um projeto indie que ninguém esperava que explodisse. A genialidade foi criar regras claras: a High Table, as moedas de ouro, a linguagem visual única. 'Bailarina' honra isso, mas traz sangue novo", afirmou.

Sobre seu papel, brincou: "Winston continua mandando em todos, mas ainda cortam minhas cenas de luta! É um mistério tão grande quanto o que ele realmente planeja."

Ian McShane como Winston em 'John Wick' Imagem: Divulgação/Lionsgate

O ator também destacou a importância da protagonista feminina: "O público já ama a Eve —ela apareceu brevemente em 'John Wick 3', e agora entendemos seu passado traumático. É uma personagem que une vulnerabilidade e ferocidade, algo raro no gênero".

"Bailarina" não é somente um espetáculo de ação, segundo os atores. O roteiro de Shay Hatten ("Army of the Dead: Invasão em Las Vegas"), questiona o ciclo de violência por meio de Eve. "Ela percebe que vingança não preenche vazios. O filme fala sobre escolher seu destino em um mundo que tenta defini-lo por você", explicou Armas.

