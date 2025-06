'O Jogo da Viúva': história real chocante inspirou o novo filme da Netflix

Desde que chegou à Netflix em 30 de maio, O Jogo da Viúva não saiu do topo. O filme ocupa atualmente o primeiro lugar entre os títulos mais assistidos no Brasil e também figura entre os maiores sucessos da plataforma em diversos países.

O apelo não vem apenas do roteiro instigante, mas do fato de a trama ser inspirada em uma história real que chocou a Espanha em 2017.

O crime, que ficou conhecido como "o assassinato de Patraix", envolve traição, manipulação e um desfecho trágico arquitetado por María Jesús Moreno, mais conhecida como Maje, e seu amante, Salvador Rodrigo.

Crime escandalizou a Espanha

Em Valência, no dia 16 de agosto de 2017, o engenheiro Antonio Navarro Cerdán, de 36 anos, foi encontrado morto na garagem do prédio onde morava com a esposa. O corpo tinha seis perfurações no peito, e nada foi roubado.

À primeira vista, Maje se apresentou como uma viúva devastada. Mas bastaram alguns dias para que a polícia começasse a desconfiar. O comportamento dela parecia ensaiado demais. Contradições em depoimentos e relatos de pessoas próximas logo vieram à tona.

A investigação revelou uma teia de mentiras e traições. Maje mantinha múltiplos relacionamentos fora do casamento. Um deles com Salvador Rodrigo, colega de trabalho, mais velho, casado e completamente obcecado por ela. E foi justamente essa obsessão que ela usou a seu favor.

Maje convenceu o amante de que vivia um relacionamento abusivo e o manipulou até que ele aceitasse matar seu marido. Ela entregou as chaves da garagem e todas as instruções. Antonio foi atacado de surpresa pelas costas, em uma emboscada.

A queda da ‘Viúva Negra’

Nos meses seguintes, o caso parecia um mistério sem solução. Até que a polícia, desconfiada, passou a monitorar as conversas telefônicas de Maje e, então, armou uma cilada e gravou, escondida, uma conversa entre os amantes em uma cafeteria na cidade de Torrent, na região de Valência.

O diálogo não só confirmou a relação dos dois, como também revelou detalhes da participação no crime.

O julgamento teve grande repercussão na mídia espanhola. Maje foi apelidada pela imprensa como a "Viuva Negra de Patraix".

Ela foi condenada a 22 anos de prisão, enquanto Salvador recebeu uma pena de 17 anos.

Do tribunal para as telas

Dirigido por Carlos Sedes (O Caso Asunta), O Jogo da Viúva reconstrói essa história real com uma pegada de suspense policial e drama psicológico. O longa não se limita ao crime e mergulha na complexidade das relações, nos jogos de poder e no impacto da manipulação emocional.

Ivana Baquero interpreta Maje e Tristán Ulloa faz o papel de Salvador. O elenco ainda conta com Carmen Machi, como Eva, inspetora que lidera a investigação.