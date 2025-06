Novo romance? Afonso flagra Solange com outro homem em 'Vale Tudo'

Nesta quarta-feira (4), em "Vale Tudo" (Globo), Afonso e Solange percebem que não conseguem se entender.

Depois, a moça se encontra com o até então namorado e, depois de saber que Afonso ficou com Maria de Fátima, pede um tempo a ele.

Mais tarde, Mário Sérgio faz companhia a Solange, que chega embriagada em casa.

Ao final do capítulo, Afonso é surpreendido quando chega à casa de Solange e a vê com o novo funcionário da Tomorrow.

Na versão de 1988, Marcos Palmeira viveu Mário Sérgio e o personagem viveu um romance com Solange.

Thomas Aquino é Mário Sérgio em Vale Tudo; personagem se envolveu com Solange em 1988 Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Maria de Fátima demonstra a César que ainda não considera perdido seu plano de ficar com Afonso. César consegue convencer a recepcionista do hotel a entregar a chave do quarto de Maria de Fátima. Maria de Fátima percebe que tentaram arrombar o cofre onde estão os dólares.

