Romeo Beckham termina namoro que ajudou a alimentar treta familiar

Chegou ao fim o namoro de Romeo Beckham, 22, e Kim Turnbull, 26. O relacionamento estava no meio da treta familiar que tomou conta da família Beckham nos últimos meses.

O que aconteceu

As informações são do Daily Mail. De acordo com o jornal, o namoro chegou ao fim de forma amigável, há cerca de sete semanas.

Romeo e o irmão Brooklyn Beckham divergiam sobre o namoro e teriam deixado de se falar devido a relação. Brooklyn se envolveu com Kim no passado, mas a preocupação do modelo, segundo informações, era com as intenções de Kim.

Fontes do Daily Mail afirmaram que as coisas continuam "amigáveis" entre o casal e que a separação "não tem nada a ver" com a treta familiar. "Romeo e Kim são jovens e se divertiram muito juntos, mas nessa idade as coisas nem sempre duram para sempre e eles decidiram se separar."

De acordo com o portal, "David e Victoria odiariam que a ideia de que eles se separaram por causa de Nicola e Brooklyn acontecesse, porque esse simplesmente não é o caso." O namoro teria acabado porque Romeo e Kim estão ocupados com suas carreiras.

Kim entrou nos holofotes após Nicola, esposa de Brooklyn, alegar que se sentia desconfortável perto dela. A ausência de Nicole e Brooklyn do aniversário de 50 anos de David foi atribuída, entre outros fatores, ao namoro.