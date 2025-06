Meghan mostra dancinha com Harry na maternidade momentos antes do nascimento de Lilibet Diana

Meghan Markle postou nesta quarta-feira, 4, um vídeo que registra um momento íntimo dela com o marido, o príncipe Harry, em sua conta do Instagram - que ela reativou em janeiro deste ano. Nas imagens, Meghan aparece dançando dentro da sala de parto na reta final da gestação de Lilibet Diana, filha mais nova do casal, que completa 4 anos.

"Há exatos quatro anos isso também aconteceu. Nossos dois filhos passaram uma semana da data prevista do parto... então quando comida apimentada, caminhadas e acupuntura não deram certo, só tinha uma coisa mais a se fazer", escreveu a Duquesa de Sussex justificando a dancinha.

Lilibet Diana nasceu em 4 de junho de 2021 na Califórnia, apenas quatro meses depois que o casal anunciou o afastamento dos deveres oficiais da família real britânica e se mudou para os Estados Unidos. A menina é a segunda filha deles, que também são pais de Archie, de 5 anos, nascido em janeiro de 2020.