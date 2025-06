MC Livinho rebate Lucas Guedez após ser criticado: 'Acorda, moleque!'

MC Livinho, 30, reclamou publicamente de Lucas Guedez, 23, após ter sua participação no programa Sabadou (SBT) criticada pelo influencer.

O que aconteceu

O funkeiro afirmou não entender o que exatamente havia desagradado Lucas em sua atitude. "O que foi que não correspondeu às suas expectativas? Não estou entendendo. O que eu fiz para você? Deixei de te cumprimentar, de olhar no teu olho? Faltou alguma parte de mim?", questionou, em sequências de vídeos divulgada nos stories de seu Instagram.

Livinho exibiu prints de mensagens amistosas trocadas entre ele e Guedez antes da polêmica. "Nós até trocamos uma ideia, quando você postou o vídeo fazendo a trend da minha música. Até comentei. Está aqui, família, para vocês verem."

Ele concluiu criticando o amigo de Virginia Fonseca, 26, por falar mal dele sem qualquer argumento plausível. "Se liga, mano, se situa. Isso de sair falando [mal] dos outros na internet não vira, não. Acorda, moleque! Jovenzinho!"

A polêmica teve início depois que Lucas citou Livinho como o único convidado do Sabadou com quem se decepcionou. "Nossa, eu fiquei muito surpreso! E pior que só foi ele [que decepcionou]... Não esperava mais, não, eu só me decepcionei mesmo", declarou Guedez ao podcast PodProvar.