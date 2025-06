Love & Dance: Record estreia dating show que une dança e encontros às cegas

A Record estreia no próximo domingo o dating show Love & Dance, às 18h.

O que aconteceu

O programa, um formato inédito no Brasil, será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Marisa Orth como comentarista fixa, avaliando as performances. A cada semana, dois convidados se juntarão ao time do programa para analisar as apresentações.

A proposta é transformar o primeiro encontro em uma experiência sensorial e emocional, usando a dança como linguagem do amor.

No programa, os casais que dançarão juntos serão escolhidos com base em afinidades descritas por eles durante a pré-seleção. Um não conhece o outro até o momento da apresentação.

Antes disso, cada um aprende, sozinho, uma coreografia criada pelos profissionais de dança Carol Crespo e Paulo Victor, com direção de Kátia Barros. Os ensaios acontecem separadamente, em locais diferentes, para manter o mistério.

O primeiro encontro acontece somente no palco, ao som da música que ambos ensaiaram. Depois da dança, cada um decide se quer rever o par para um encontro real, fora das câmeras. A ideia é descobrir se a química da dança também existe na vida real.

O programa vai misturar canções de diversos estilos. No episódio de estreia, os convidados especiais da semana que comentarão as danças serão o humorista Marco Luque e a atriz Suzana Alves.

Love & Dance estreia no próximo domingo, 8 de junho, a partir das 18h.