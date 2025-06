Lexa será madrinha de bateria da Dragões da Real no Carnaval de 2026

Lexa, 30, vai desfilar pela escola de samba Dragões da Real no Carnaval do ano que vem.

O que aconteceu

A cantora ocupará o cargo de madrinha de bateria da agremiação. Ela vai acompanhar a rainha de bateria, Karine Grum, 31, e a princesa de bateria, Yohana Obyara, 21, no desfile marcado para 13 de fevereiro de 2026.

Lexa comemorou a oportunidade, que marcará sua estreia na folia paulistana. "Estou muito feliz de pisar pela primeira vez no Anhembi com essa escola que é pura felicidade, que me acolheu com muito carinho. Eu, que já sou nascida e crescida no samba lá no Rio de Janeiro, venho com muita alegria e humildade aqui para São Paulo. Estou superfeliz!", declarou ao portal Gshow.

Vale lembrar que a noiva de Ricardo Vianna, 32, já é veterana do Carnaval carioca. Ela estreou em 2020 como rainha de bateria da Unidos da Tijuca e colocou o cargo à disposição em abril deste ano.