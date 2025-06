Gracyanne ouve gemidos de casal e brinca: 'Solteiro não tem dia de paz'

Gracyanne Barbosa, 41, conta que ouviu gemidos de casal fazendo sexo em quarto de hotel.

O que aconteceu

Influenciadora relatou ter ouvido movimentos de cama e gemidos em um hotel. Ela detalhou a situação ontem nos stories do Instagram.

Ex-BBB brincou que ficou com inveja do casal. "É sério, estou em um hotel em São Paulo e tem alguém fazendo amor muito alto aqui do lado. Estou ouvindo a cama fazer 'nhenhem' [barulho] e a mulher gritando. Eu estou morrendo de inveja, está o maior tempão", ressaltou.

Aos risos, Gracyanne Barbosa brincou que a vida de solteira não estava fácil. "Começou de novo, está um gemidinho bem baixinho e a cama devagar, começando com amorzinho. Caraca, solteiro não tem um dia de paz."