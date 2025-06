Gerente demitido de cafeteria processa padre Fábio de Melo

Jair Aguiar, 36, demitido de uma cafeteria após um vídeo viral do padre Fábio de Melo, 54, está processando o padre e o estabelecimento em que trabalhava.

Splash entrou em contato com o padre e tenta contato com a Havanna. O espaço segue aberto para um posicionamento.

O que aconteceu

Os processos foram confirmados à reportagem por Leila Rocha, diretora do Sitratuh (Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e região). O processo está em segredo de Justiça.

O que podemos afirmar é que todas as providências legais cabíveis já foram adotadas, e o trabalhador encontra-se integralmente assistido. Leila Rocha

Além do processo civil, também há o processo trabalhista contra a Havanna. "Neste momento, cabe aguardar os desdobramentos processuais e jurídicos, certos de que todas as medidas estão sendo tomadas com responsabilidade e compromisso com os interesses do trabalhador Jair", disse a diretora.

A reportagem entrou em contato com Jair, que não vai comentar.

Confusão e demissão

Padre disse que foi destratado no estabelecimento ao contestar valor de produto, que custava diferente do anunciado. A discussão aconteceu em Joinville-SC, em meados de maio. "Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei", explicou Fábio nos stories.

O vídeo do padre viralizou, e o gerente foi demitido. Em entrevista a Splash no mês passado, Jair Aguiar contou que estava sofrendo ataques e com medo de sair na rua.

Num dia, você não é ninguém, só os teus amigos e as pessoas da tua família te conhecem. Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo. Jair Aguiar

Ele afirmou que a situação foi diferente da relatada pelo padre. Segundo Jair, Fábio não falou com o gerente e a reclamação sobre o preço não foi explicita.

Padre lamentou a demissão do gerente. "Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade", disse nos Stories do Instagram após o desligamento de Jair.

Ele negou ter contado mentiras. "Ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de seguranças e vocês que são aí da loja, que precisam averiguar a situação, vão ver que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço e depois entreguei para o pessoal que tava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado, tava sem dinheiro e eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali. Quando notaram que o preço era outro, me chamaram no caixa".

O que diz a legislação

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que o preço indicado na prateleira seja o valor a ser cobrado no caixa. Em caso de diferença, o consumidor tem direito de pagar o valor mais baixo.

A Lei n.º 10.962/2004 complementa o código, especificando que os preços devem ser claramente visíveis e legíveis.