George Clooney elogia 'The Pitt', série médica da Max com colega de 'E.R.'

Lançado ao estrelato em E.R., série conhecida também como Plantão Médico no Brasil, George Clooney elogiou seu ex-colega e amigo Noah Wyle por seu trabalho em The Pitt. Em entrevista ao Late Night with Seth Meyers, o vencedor do Oscar chamou o parceiro de "um jovem honrado e talentoso" e rasgou elogios ao programa da Max.

"Não poderia estar mais feliz com o sucesso de [The Pitt]", disse Clooney. "A série é maravilhosa e ele está fazendo um ótimo trabalho nela."

O astro disse ainda que ficou amigo de Wyle quando os dois gravaram o piloto de E.R., em 1994.

Clooney deixou E.R. em sua quinta temporada para focar na sua carreira cinematográfica. Wyle continuou na série até o 11ª ano. Ambos retornaram para pequenas participações na 15ª temporada da série, que foi ao ar em 2009.

Tanto E.R. quanto The Pitt estão disponíveis na Max.