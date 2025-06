'Garota do Momento': Clarice erra feio e faz coração de Beatriz sangrar

Nesta quarta-feira (4), em "Garota do Momento" (Globo), Bia nega os questionamentos de Clarice. Ao ver que a mãe acreditou na vilã, Beatriz se decepciona com as atitudes da mãe mais uma vez.

Apesar do sofrimento, mais para a frente, Bia deve se redimir totalmente, conseguindo conquistar a confiança da irmã.

Beatriz (Duda Santos) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

Ainda neste capítulo: Beto e Sérgio combinam de iniciar seu longa-metragem. Todos ajudam a organizar o chá de bebê para a criança de Iolanda e Ulisses. Juliano reclama com Maristela de ter que dividir seus bens com Clarice. Mariana manipula Jacira para pegar seu lugar no programa da Anita.

Marlene e Ana Maria negam a proposta de Basílio. Lígia alerta Clarice sobre Zélia. Basílio decide patrocinar sozinho o produto de Marlene. Zélia ameaça Orlando. Aloísio rejeita o projeto de Beto ao perceber que envolve Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.