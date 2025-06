Felipe Camargo rebate ataques e cita vida com Vera Fischer: 'Nos agredimos'

Felipe Camargo, 64, rebateu acusações de que teria agredido Vera Fischer, 73, quando os dois foram casados.

O que aconteceu

Ataques teriam começado após o ator demonstrar apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que na semana passada foi vítima de ofensas machistas. "Recebi muitos ataques e algumas delas dizendo que a Marina merecia morrer e que eu também merecia morrer. É uma coisa tão absurda esse ódio que as pessoas têm hoje em dia", disse o artista, em vídeo publicado no Instagram.

Ele também comentou os ataques relacionados ao antigo casamento. "Falaram que eu teria agredido a Vera quando a gente estava junto. O que queria dizer é que nós dois fomos muito apaixonados. Nós nos agredimos e eu fui embora porque eu vi que não tinha mais solução, mas a gente viveu coisas lindas. A gente tem um filho que a gente ama, a gente é amigo hoje em dia, a gente se respeita, a gente se admira, a gente torce um pelo outro. E a vida segue."

Camargo ressaltou que gostaria de ter sido feliz com a atriz Vera Fischer. "A vida seguiu e eu estou casado há 20 anos com a Malu Guimarães. Amo ela, é a mulher da minha vida. Tenho um filho com ela e constitui uma família. Meu filho com a Vera está sempre aqui em casa. Todo mundo se fala e é muito bom isso. Então peço respeito também. A gente merece respeito também".

Relacionamento polêmico

Felipe Camargo viveu relacionamento conturbado com Vera Imagem: Divulgação/Globo

Vera e Felipe se casaram em 1988. A união foi marcada por desavenças entre os dois. O ator chegou a ser internado com perfurações que supostamente teriam sido causadas por Vera com uma faca.

Em outra ocasião, após uma briga, Felipe saiu da casa da mulher em alta velocidade e se envolveu em um acidente que causou a morte de um estudante universitário. "A gente se batia de tapa, jogávamos umas coisas, uma vez joguei um cinzeiro. Outra vez, ele quebrou o meu braço. Uma vez, ele foi parar no hospital. Tudo ciúme", contou Vera Fischer, em entrevista à Quem (2009).

Os dois se separaram em 1995 e iniciaram uma batalha judicial pela guarda do filho, Gabriel, que acabou ficando com Felipe. Ambos voltaram a trabalhar em uma mesma novela em "Espelho da Vida" (2018).