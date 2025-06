Felipe Camargo rebate ataques e lembra relacionamento com Vera Fischer: 'Vivemos coisas lindas'

O ator Felipe Camargo usou o Instagram nesta terça-feira, 3, para rebater acusações de que teria agredido Vera Fischer, com quem foi casado por sete anos e tem um filho, Gabriel, de 31 anos.

Tudo começou após Felipe prestar apoio à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que, na última semana, se retirou de uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após ser alvo de ataques. Na ocasião, o senador Marcos Rogério (PL-RO) disse a ela: "Se ponha no seu lugar".

No Instagram, o ator gravou um vídeo afirmando que toda mulher merece respeito e citou o episódio envolvendo a ministra. Logo depois, passou a ser atacado e acusado de ter agredido sua ex-mulher, Vera Fischer. Então, ele fez um novo pronunciamento se defendendo.

"Falaram que eu teria agredido a Vera quando a gente estava junto. O que eu queria dizer é que nós dois fomos muito apaixonados. Nós nos agredimos, e eu fui embora porque percebi que não tinha mais solução. Mas a gente viveu coisas lindas", começou o ator.

Ele destacou que os dois têm um filho, que amam muito, e que, mesmo separados, atualmente são amigos, se respeitam, se admiram e torcem um pelo outro.

Felipe também confessou que gostaria de ter sido feliz com Vera. "Mas não aconteceu, e eu acho que ela também gostaria de ter sido feliz comigo", refletiu.

Ele ainda reforçou que a vida seguiu e relembrou que está casado há 20 anos com Malu Guimarães. "Amo ela, é a mulher da minha vida, tenho um filho com ela e constituí uma família com ela", afirmou.

Por fim, Felipe garantiu que Gabriel, seu filho com Vera, está sempre em sua casa. "Todo mundo se fala, e é muito bom isso. Então, peço respeito também. A gente merece respeito também", concluiu.

Quem também comentou foi a atriz Maitê Proença, que descreveu Felipe como "um homem da melhor qualidade". "Um coração imenso e bom. Eu te adoro e te respeito! Relações são complicadas, e vivê-las aos olhos do público é mais ainda. Gente perversa não merece sua preocupação. Sigamos", apoiou.

Relacionamento controverso

O relacionamento de Felipe Camargo e Vera Fischer começou após os dois contracenarem juntos na novela Mandala (1987), onde interpretavam filho e mãe que se envolviam sem saber do real parentesco.

A união foi conturbada. "A gente se batia de tapa, jogávamos umas coisas, uma vez joguei um cinzeiro. Outra vez, ele quebrou o meu braço. Uma vez, ele foi parar no hospital. Tudo ciúme. Como a gente é ignorante quando sente ciúme!", disse a atriz em entrevista à revista Quem em 2009.

Os dois se separaram em 1995, e chegaram a brigar na Justiça pela guarda do filho Gabriel, que na época ficou com o ator.