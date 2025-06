Ex de Luciano Camargo debocha de processo por dizer que Zé Felipe seria gay

Cleo Loyola contou que está sendo processada por Zé Felipe, 27, por ter dito publicamente que o cantor sertanejo seria homossexual e teria traído a ex-esposa, Virginia Fonseca, 26, com outro homem.

O que aconteceu

A sacerdotisa de quimbanda debochou do fato de o cantor sertanejo tê-la acionado judicialmente. "Você me processou, Zé Felipe, porque eu disse que você é quem você é? Tô morrendo de medo! Olha o que eu faço com seu processo! Tô peidando nele!", vociferou, às gargalhadas, nos stories do Instagram, dando a entender que estaria esfregando o papel da intimação no próprio traseiro.

Cleo voltou a insinuar que Zé Felipe seria gay e afirmou ter provas do envolvimento dele com outros homens. "Vai cheirar bunda, que é o que você gosta — e bunda de outros machos! Falei mesmo! E tenho como provar!"

A ex-esposa de Luciano Camargo, 52, também ameaçou causar impotência sexual no ex de Virginia - o que alega já ter feito com Leonardo, 61. "Vou deixar você igualzinho a como deixei seu pai: brocha! Esse 'bichinho' aí, que é pequenininho, não vai subir mais."