Ex-BBBs que 'mentiram' e foram flagrados no São João: 'Medo da cobrança'

Lucas Pizane e Giovanna Lima, ex-participantes do BBB 24, estão comemorando o primeiro ano de namoro na sétima edição do São João da Thay, no Maranhão. Foi nesta mesma festa, no ano passado, que os ex-BBBs começaram a se relacionar, e foram flagrados com exclusividade por Splash.

Antes de assumirem a relação, Pizane e Giovanna mentiram em entrevistas sobre o namoro — garantindo que existia apenas uma amizade — e, durante o São João da Thay de 2024, tentaram fugir de todos os flashes que entregassem vestígios da vida amorosa.

"O negócio é que [naquela época] ainda não era um relacionamento. A gente estava se conhecendo. Não queríamos tornar isso público porque não sabíamos no que ia dar. Tínhamos medo da cobrança, mas graças a Deus deu certo", conta Giovanna.

Pizane afirma que o casal sabia da pressão que sentiriam dos fãs ao assumir que estavam juntos. O ex-BBB diz que a prioridade deles era preservar uma relação saudável.

"O segredo de termos dado certo foi respeitar essas fases. Um passinho de cada vez, uma relação gradual. Estamos completando as bodas no São João da Thay esse ano", comemora o baiano.

Tem que educar o fã

Com a relação consolidada, Pizane diz que ele e Giovanna precisaram lidar com maturidade para colocar limites aos fãs.

Conhecemos alguns casos de perto e vemos que casais, principalmente de reality, sofrem muita pressão. É um público que quer participar da intimidade. Nós tentamos preservar isso ao máximo. No final das contas, é papel do influenciador educar o fã. Pizane

Próximos passos: morar junto

Ainda na entrevista exclusiva, Giovanna e Pizane contam que pretendem morar juntos em breve. Os dois vivem uma relação a distância com ela entre São Paulo e Minas, e ele em Salvador.

"A gente pensa em morar mais perto, e não faz sentido que não seja juntos. É algo que vai acontecer em breve", conta Giovanna.