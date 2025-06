Ex-BBB grudado em ator e solteiros cobiçados: o 1° dia do São João da Thay

A sétima edição do São João da Thay, comandado pela influenciadora Thaynara OG, ganhou o 'start' na noite de ontem, com um luau para receber os convidados famosos no hotel Porto Preguiças Resort, na cidade de Barreirinhas, próxima aos Lençóis Maranhenses.

Nicole Bahls e os ex-BBBs Diego e Daniele Hypolito, Vinicius Nascimento, Aline Patriarca, Eva Pacheco, Lucas Pizane e Nizam foram algumas das celebridades que se jogaram na festa ao som de muita música do Maranhão e popular brasileira.

Splash ficou de olho nas fofocas do evento e te conta tudo:

Grudadinhos

Diego Hypolito - que chegou abraçado a um inseparável urso de pelúcia - logo encontrou outro "grudinho" no Maranhão. O ex-BBB está dividindo quarto com o ator Gil Coelho. Os dois ficaram toda a festa dançando juntos, com muitos sorrisinhos, e há quem diga que o clima era de "brincadeiras bobas e gostosas". Vale destacar que os dois têm uma amizade antiga.

Desafetos

No entanto, antes de encontrar seu companheiro de quarto, Diego aproveitou a viagem para bater um papo sincerão com outro ex-BBB - Nizam, que participou do BBB 24 - e deixou bem claro quem são seus únicos amigos que sobraram do programa.

"Que todos sejam felizes, mas eu só sou próximo mesmo da Delma, Guilherme e Vitória [Strada]. Eles são os meus amigos, os outros não", disse o atleta.

Mais tarde, em entrevistas, Diego foi questionado sobre as rusgas com Gracyanne Barbosa, e apenas se limitou a dizer que está tudo bem: "Se ela quiser, pode até vir pra cá".

A Bahia dominou

Vinicius Nascimento, Aline Patriarca e Lucas Pizane foram a sensação do Luau no São João da Thay. O trio de baianos merece o título de "mais animados da noite".

Eles subiram ao palco da festa e mostraram todo o gingado, cantando hits do Carnaval, e puxando coreografias. Os convidados amaram e entraram na onda dos ex-BBBs.

Namoradinho do Brasil

Por falar em Vinícius, o ex-BBB ainda segue carregando o título de "namoradinho do Brasil". Por todos os lados se ouvia nas rodinhas de fofoca sobre a forte presença do baiano e todo seu charme e malemolência.

Em conversa exclusiva com Splash, Vinícius afirmou estar solteiro, mas brincou: "Quem sabe agora em junho eu não desencalho. Por enquanto, o foco está sendo total na carreira".

Solteira cobiçada

Por falar nos solteiros cobiçados da festa, Nicole Bahls foi outra que despertou os olhares dos convidados. O nome da musa também circulou nas rodinhas de conversas dos influenciadores, e alguns convidados até tentaram trocar olhares com ela.

"Eu até queria aprontar, viu? Mas aqui tá difícil. Tá mais fácil ficar na paz", brincou Nicole sobre o assunto ao ser abordada por Splash.

De olho na fofoca

E será que Thaynara OG tem tempo para saber das fofocas do evento? A anfitriã, que não para nem um segundo durante o São João, contou a Splash que faz questão de se informar todos os dias sobre os "babados" do evento.

"Eu tenho algumas fontes que me mandam todos os dias de manhã as fofocas. Quero saber, né? É uma das partes mais divertidas", disse ela em papo exclusivo.

O São João da Thay 2025 acontece nesta semana, nos dias 6 e 7 de junho, em São Luís.

Com entrada gratuita, o evento deve reunir até 30 mil pessoas e terá shows de João Gomes, Pedro Sampaio, Joelma, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J.Eskine, entre outros artistas do Maranhão.